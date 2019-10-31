В Україні запустили ще одну потужну сонячну електростанцію

"Покровська СЕС буде щорічно виробляти 400 млн кВт∙год "зеленої" електроенергії, якої достатньо для забезпечення 200 тис. приватних будинків або квартир. Завдяки роботі станції викиди СО2 в атмосферу будуть скорочені на 420 тис. тонн на рік, що можна порівняти з викидами понад 200 тис. автомобілів", - зазначили в енергокомпанії.

Відкриття найбільшої в Україні сонячної електростанції / Фото: Микола М'якшиков, Укрінформ

Покровська СЕС складається з 840 тис. сонячних панелей виробництва компанії Risen (КНР), яка входить в ТОП-3 кращих виробників сонячних панелей згідно з рейтингом Bloomberg. Розташована в Нікопольському районі на території відпрацьованого кар'єру з видобутку руди (437 га).

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"Покровська СЕС - третій проєкт компанії в геліоенергетиці, інвестиції в який склали 193 млн євро... Це на 100% національний проєкт, побудований українцями для українців", - зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.