Сонячну електростанцію в Сєвєродонецьку запустять наступного року

Перша черга сонячної фотоелектричної станції потужністю 1 МВт має бути введена в дію в 2020 році.

Про це повідомляє пресслужба Сєвєродонецької міської ради.

«Перша черга сонячної фотоелектричної станції, потужністю 1 МВт повинна бути введена в дію в 2020 році. Вона складатиметься з 3570 панелей типу SUN 60P 280W SUNENERGY c полікристалічними фотоелектричними елементами. А до 2025 року потужність станції має зрости до 5 МВт. Електроенергія після перетворення до напруги 6 КВ буде подаватися в енергосистему. Обслуговувати станцію будуть 7 осіб», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міськрадою під розміщення станції передані в оренду дві земельні ділянки комунальної власності площею 3,8884 га та 3,0702 га.

Вже укладені договори оренди земельних ділянок з підприємством, зареєстрованим у Сєвєродонецьку.

Від цього проєкту місто вже зараз має користь, оскільки в бюджет надходить орендна плата за землю, додали в міськраді.