Кінофестиваль «Київський тиждень критики» оголосив програму

4-й міжнародний кінофестиваль «Київський тиждень критики» оголосив основну міжнародну програму, до якої увійшли фестивальні хіти із програм Венеції, Канн та Сан-Себастьяна.

Про це Укрінформу повідомили організатори фестивалю.

Програма «Київського тижня критики» складається з трьох секцій – міжнародної програми з актуальними стрічками з лайн-апів головних світових кінофестивалів, тематичної ретроспективи культової кінокласики «Дивні дні» (серед яких реставровані версії «2001: Космічна одіссея» та «Чужі серед нас»), а також київських прем’єр головних українських фільмів цього року в рамках програми «Фокус: Україна-Франція» – стрічок «Атлантида», «Погані дороги» та «Номери».

Відкриє фестиваль нова робота данського режисера-співавтора маніфесту «Догма 95» – трагікомедія «Ще по одній» Томаса Вінтерберга. Головні ролі у стрічці виконали Мадс Міккельсен, Томас Бо Ларсен, Ларс Ранте та Магнус Міллан – усі четверо були відзначені «Срібною мушлею» за найкращу чоловічу роль на міжнародному кінофестивалі у Сан-Себастьяні. Фільм також увійшов до офіційної програми цьогорічного Каннського кінофестивалю, яка через пандемію була представлена в рамках інших кінооглядів. В український прокат фільм виходить 5 листопада.

На Київському тижні критики покажуть і один з найголовніших фестивальних хітів року – драму «Земля кочівників», головну роль у якій виконала володарка премії «Оскар» Френсіс МакДорманд. Стрічка Хлої Чжао здобула «Золотого лева» Венеційського кінофестивалю та була визнана найкращим фільмом за результатами глядацького голосування на міжнародному кінофестивалі в Торонто – це традиційно робить фільм одним з фронтраннерів оскарівських перегонів.

З основної програми Берлінського кінофестивалю відібрано драму «Дні» метра тайванського кіно Цая Мінляня. У Берліні стрічка здобула особливу згадку премії Teddy за висвітлення ЛГБТ-теми в кіно. За задумом режисера фільм демонструється без перекладу та субтитрів.

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У програмі фестивалю буде представлений один з призерів цьогорічного кінофестивалю «Санденс» – драматичний трилер «Ширлі» режисерки Жозефін Декер. У його основу частково лягла біографія письменниці, авторки горорів Ширлі Джексон. У неї перевтілюється лауреатка премії «Золотий глобус» Елізабет Мосс, її чоловіка грає лауреат «Золотого глобуса» Майкл Стулбарг. Жозефін Декер, одна з зірок сучасного американського інді, була відзначена на «Санденсі» спеціальним призом журі за внесок у розвиток авторського кіно.

«Повільна машина» – режисерський дебют сценариста Пола Фелтена та оператора Джо Денардо, який можна вважати авторською подорожжю історією американського кіно та авангарду. Вперше «Повільна машина» була представлена у програмі Bright Future міжнародного Роттердамського кінофестивалю. Одну з ролей у стрічці виконала Хлоя Севіньї.

«Новий порядок» – нова робота призера Каннського кінофестивалю, мексиканського режисера Мішеля Франко. Фільм було відзначено Гран-прі журі – другою за важливістю премію Венеційського кінофестивалю.

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У рамках фестивальної програми заплановано презентацію рейтингу 100 найкращих українських фільмів всіх часів, організованого Національним центром Олександра Довженка в співпраці зі Спілкою кінокритиків України. Також на глядачів чекає онлайн-дискусія «Нова реальність: кіно під час пандемії», до якої долучаться куратори Київського тижня критики та французькі куратори фестивальної програми «Фокус: Україна-Франція».

Як і всі покази Київського тижня критики, сеанси основної програми представлять критики-куратори фестивалю – після перегляду на глядачів чекає обговорення. Фільми демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами.

З 13 жовтня розпочинається продаж квитків на сеанси фестивалю, а з 14 жовтня – бронювання безкоштовних квитків для власників абонементів. Наразі повні абонементи розпродано, у наявності – денні абонементи, які передбачають відвідування сеансів до 17:00 включно. Як і повні абонементи, вони дають змогу побачити всі 19 фільмів фестивальної програми. Вартість – 400 гривень, продаж відкрито на сайті фестивалю.

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Київський тиждень критики – міжнародний кінофестиваль, створений з метою ознайомлення українських глядачів із найкращими новими фільмами, обраними професійними українськими кінокритиками. 4-й фестиваль пройде у кінотеатрі «Жовтень» з 22 по 28 жовтня. На відкритті фестивалю відбудеться церемонія нагородження щорічною національною премією кінокритиків «КІНОКОЛО». Організатор фестивалю – компанія «Артхаус Трафік» за підтримки Державного агентства України з питань кіно.