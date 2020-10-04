Одеський міжнародний кінофестиваль оголосив переможців

Журі XI Одеського міжнародного кінофестивалю, який вперше відбувся в онлайн-форматі, оголосило імена переможців.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ОМКФ.

"У конкурсі європейських документальних фільмів найкращим фільмом визнано кінострічку “Воєнні канікули” (режисер Моріц Шульц). Спеціальними дипломами журі відзначено картини “Земля Ґеварa” (режисер Кутайба Баргамджі) та “Перед оркестром” (режисер Анна-Карін Ґренрос)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найкращим українським повнометражним фільмом журі визнало кінострічку "Бєс” (режисер Єгор Трояновський), а серед короткометражних переможцем став український фільм "Чачьó" (режисер Віталій Гавура).

У національному конкурсі перемогу на ОМКФ-2020 здобули короткометражний фільм "Прощавай, Головін" (режисер Мат’ю Ґрімар), повнометражний фільм “Не все буде добре” (режисер Адріан Пірву, Олена Максьом). Приз глядацьких симпатій - у авторів повнометражного анімаційного фільму «Віктор_Робот».

Журі також визначило найкращі акторську і режисерська роботу - переможцями стали Марія Хомутова за роль у стрічці "Двоє" (режисер Владислав Вітрів) та Адріан Пірва й Олена Максьом за стрічку “Не все буде добре”.

У міжнародному конкурсі журі ОМКФ присудило ґран-прі фільму “Вечеря в Америці” (режисер Адам Ремейер). Найкращим фільмом визнано “Атлантиду” Валентина Васяновича. А переможцями у номінації "за найкращу акторську роботу" став ансамбль акторок з фільму “Материнство” (режисер Маура Дельперо): Лідія Ліберман, Деніз Каррізо та Аґустина Малале. У номінації "за найкращу режисуру" переможцем визнано Фабріса дю Вельса, який зняв фільм “Обожнювання”.

Спеціальної згадки журі удостоєні фільми “Служителі” (режисер Іван Остроховський) і “Ти помреш у двадцять” (режисер Амджаж Абу-Алала).

Як повідомлялося, цьогорічний ОМКФ тривав із 25 вересня по 3 жовтня.