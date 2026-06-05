У Києві відкрилася виставка робіт художника-шістдесятника Григорія Гавриленка

У Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків відкрилася виставка «Григорій Гавриленко. Нове життя» - перший за майже два десятиліття масштабний проєкт, присвячений творчості одного з найяскравіших українських художників-шістдесятників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«Особлива цінність цієї виставки в тому, що вона допомагає побачити Київ не лише через його архітектуру чи історію, а й через людей, які створювали його культурне середовище. Григорій Гавриленко був одним із тих митців, навколо яких гуртувалася творча еліта столиці того часу», – прокоментував заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

У Музеї Ханенків відкрилася виставка «Григорій Гавриленко. Нове життя» / Фото: КМДА 1 / 6

Гавриленко – український художник-шістдесятник, представник київського мистецького середовища другої половини ХХ століття. У своїй творчості він поєднував живопис, графіку, книжкову ілюстрацію та експериментальні художні практики, формуючи власну пластичну мову.

Назва проєкту відсилає до знакової серії ілюстрацій художника до твору Данте «Vita Nova / Нове життя», створеної у 1965 році. Водночас вона символізує повернення творчої спадщини митця до активного культурного та наукового обігу.

Експозиція представляє понад 100 творів Гавриленка з приватної колекції мистецтвознавця та колекціонера Едуарда Димшица. Виставку супроводжує каталог із понад 200 робіт художника – перше сучасне видання такого масштабу, присвячене його творчості.

У межах проєкту також відбудуться публічні події. Зокрема 6 червня запланована кураторська екскурсія Лізавети Герман, 7 червня – екскурсія-розмова Лізавети Герман та Едуарда Димшица, а також концерт піаніста Євгена Громова.

Виставка триватиме до серпня 2026 року.

Організатори проєкту – Музей Ханенків, ГО «Фундація Богдана та Варвари Ханенків» і «Колекція Едуарда Димшица».

Кураторка виставки – Лізавета Герман. Ідея проєкту належить Едуарду Димшицу, який є власником одного з найбільших приватних зібрань творів художника.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві в Національному музеї історії України у Другій світовій війні відкрилася виставка робіт художника та військовослужбовця Олександра Комʼяхова, присвячена 10-й річниці Сил спеціальних операцій Збройних сил України.