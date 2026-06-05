Завершилися зйомки шпигунської драми про спецоперацію ГУР

Зйомки шпигунської драми "ГУР: Код "Сікора" завершилися, фільм готують до прем’єри восени.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

“Деякі операції залишаються таємними. Але про цю дізнаємось уже восени”, - розповіли творці фільму.⠀

Команда шпигунської драми "ГУР: Код "Сікора" повертається з Іспанії та переходить до наступного етапу - підготовки фільму до великої прем’єри.⠀

Сотні годин роботи команди, щоб розповісти історію, натхненну реальними подіями найгучнішої спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України.⠀

У центрі сюжету - сміливість, винахідливість і ризик, які стають частиною щоденної роботи української розвідки. Головну роль у стрічці виконав Ахтем Сеітаблаєв, а його партнеркою на екрані стала Ангеліна Усанова.⠀

Стрічку "ГУР: Код "Сікора" створено командою F Films разом з ТРО Медіа за підтримки Державного агентства України з питань кіно у співпраці з Головним управлінням розвідки.

Як повідомляв Укрінформ, в український прокат вийшов перший тактичний екшн “Killhouse” про спецоперацію дронів.