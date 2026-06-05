У США вбили актора фільму «Топ Ґан: Меверік» Джеймса Генді

За даними поліції, Генді смертельно поранив ножем син його подруги - 44-річний Майкл Гледхілл. Інцидент стався в середу, 3 червня, в будинку в районі Тарзана в Лос-Анджелесі.

«Після прибуття на місце події поліцейські виявили 81-річного Джеймса Генді на подвір’ї будинку непритомним та з ножовим пораненням у грудях. Потерпілого доставили до місцевої лікарні, де лікарі констатували його смерть», - йдеться у заяві поліції.

Правоохоронці повідомили, що невдовзі після злочину підозрюваний сам здався поліції, заявивши, що «саме його вони шукають».

Згодом Гледхілла заарештували та помістили до місцевого СІЗО за обвинуваченням у вбивстві. Суд визначив заставу в розмірі 2 млн дол.

Джеймс Генді був відомий не лише роллю у фільмі «Топ Ґан: Меверік» (2022), а й появою у стрічці «Лоґан» (2017), де зіграв лікаря, який лікував героя Г'ю Джекмана. У фільмі «Джуманджі» (1995) актор виконав роль дезінсектора.

Як повідомляв Укрінформ, Ніка Райнера - сина відомого голлівудського режисера Роба Райнера та його дружини Мішель - заарештували за підозрою у вбивстві.

Фото: Netflix