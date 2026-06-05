Фільм «Блаженні» став єдиним українським учасником міжнародного конкурсу Docudays UA

Єдиною українською кінокартиною, що увійшла до міжнародного конкурсу Docu/Світ 23-го Міжнародного фестивалю документального кіно Docudays UA, став фільм «Блаженні» режисера Андрія Лисецького.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє команда фільму в пресрелізі.

Зазначається, що у конкурсі Docu/Світ 23-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA змагатимуться загалом дев’ять стрічок.

Фільм «Блаженні» розповідає про митців, які опинилися у вирі повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Героями документальної стрічки стали один із найвідоміших сучасних українських художників Нікіта Кадан, художник-інсталятор і скульптор Михайло Алєксєєнко, Данило Немировський, який кілька тижнів після 24 лютого 2022 року перебував у Маріуполі, реставратор Антон Гурін, який приєднався до лав Національної гвардії України, та режисер Андрій Лисецький, який також є оператором-постановником стрічки.

Знімання фільму розпочалося у березні 2022 року, розповів Лисецький. Перед цим до українських колег звернувся польський кінорежисер, сценарист та продюсер, член Європейської кіноакадемії Даріуш Яблонський із запитанням про те, яка допомога потрібна від європейської кіноспільноти. Вже за тиждень на кордоні Лисецький отримав першу партію «бронежилетів». До допомоги також долучилася Іспанська спілка кінематографістів.

«Коли розвозив "подарунки" колегам, заїхав до майстерні свого доброго знайомого. Так і почався фільм», - згадує режисер про старт роботи над стрічкою «Блаженні».

Режисер підкреслює: «Будь-яка форма діяльності під час війни, крім колаборації із зовнішнім або внутрішнім ворогом, є спротивом».

«Блаженні» є копродукцією України, Німеччини та Латвії. Фільм вироблено за фінансової підтримки Державного агентства України з питань кіно, Латвійського кіноцентру, MDR/ARTE (Німеччина), Film- und Medienstiftung NRW (Німеччина) та Українського інституту.

Проєкт фільму отримав підтримку грантової програми Української кіноакадемії у співпраці з Netflix «Розробка сценаріїв та ексклюзивні онлайн сесії з експертами міжнародної кіноіндустрії» та є призером пітчингу Baltic Sea Forum у 2022 році. Фільм є частиною колекції Generation Ukraine, створеної за підтримки ARTE.

Як повідомлялося, Лисецький відомий дебютним повнометражним документальним фільмом «Земля Івана» про художника-самоука Івана Приходька, міжнародна прем’єра якого відбулася на престижному фестивалі документального кіно Hot Docs у Торонто (Канада). Стрічка отримала головну нагороду в конкурсі Docu/Україна та в національному конкурсі кінофестивалю Kharkiv Meet Docs у 2021 році; здобула перемогу IV Національної премії кінокритиків «Кіноколо» у номінації «Найкращий документальний фільм».

Як повідомляв Укрінформ, 23-й Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA відбуватиметься в Києві з 5 по 12 червня. Усього у різних програмах буде представлено 82 стрічки з 36 країн.