Комедійний бойовик «Джейсон Стейтем украв мій велосипед» вийде у прокат влітку 2027 року

Американський дистриб'ютор Black Bear оголосив, що комедійний бойовик «Джейсон Стейтем украв мій велосипед» (Jason Statham Stole My Bike) вийде у кінопрокат 6 серпня 2027 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Деталі сюжету проєкту, основні зйомки якого розпочалися вже цього тижня, наразі не розголошуються.

Стейтем зіграє у фільмі роль, яку описують як таку, що нагадує його роль агента ЦРУ у фільмі «Шпигун» 2015 року.

Тоді у цій стрічці він знявся разом з акторкою й комедіанткою Мелісою Маккарті.

Кінорежисером фільму «Джейсон Стейтем вкрав мій велосипед» є Девід Літч, який відомий роботою над фільмами франшизи «Дедпул».

Стрічка реалізується за сценарію Елісон Флірля (працювала над комедією «Кінь БоДжек»).

Зазначається, що сукупні касові збори фільмів за участю Стейтема у світовому кінопрокаті перевищили вже вісім мільярдів доларів США.

Як повідомляв Укрінформ, канадсько-американська медіакомпанія Lionsgate оголосила, що бойовик «Заколот» (Mutiny) з англійським актором Джейсоном Стейтемом вийде у кінопрокат 21 серпня 2026 року.

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