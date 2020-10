Кінофестиваль Kharkiv MeetDocs оголосив програму

Четвертий Міжнародний кінофестиваль Kharkiv MeetDocs оголосив учасників конкурсу «Бардак», пітчингу та позаконкурсні покази.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі фестивалю.

Як зазначається, в програмі конкурсу українського короткометражного незалежного кіно «Бардак» - 16 фільмів.

«Учасники онлайн-конкурсу «Бардак»: «Так мут співати», реж. Анна Ютченко і Діана Горбань; «Втома», реж. Валентина Гетьман; BRAVE FACTORY, реж. Andrew AJ і Tina AJ; «Сильні духом», реж. В’ячеслав Бігун; «Родима Пляма», реж. Марія Шевченко; «Легкість буття», реж. Сергій Хорольський і Дарина Юсикова; «Я, робот», реж. Роман Бордун; «2014», реж. Мирослава Трофимчук і Ганна Гладка; The Dark Waves of Styx, реж. Сергій Касторних; «Атомна осінь», реж. Устин Данчук; «Ефект бакенбарда», реж. Станіслав Лозовський; The Coin, реж. Орест Смілянець; AESTHETIC OF EAS, реж. Kristina Borhes; «„Дворнік“ під грушею», реж. Костянтин Пироженко; Blessed, реж. Катерина Цвігун; #LIKE4LIKE, реж. Сергій Мисак; One More Day, реж. Олександр Шимко; GIVE PLANET A CHANCE, реж. Андрій Капля; Actors and actresses, реж. Корній Грицюк; Oliva sky, реж. Andrew Ostrikovskiy; Immigrant Holdem, реж. Слава Бабенков; «Липа», реж. Тетяна Усова; «Правозахисні окуляри», реж. Андрій Островський; «Монетка щастя», реж. Еліна Пупіна; Mr. Bean and sport, реж. Олександр Букрєєв», - повідомили у пресслужбі.

Як зазначається, конкурс українського короткометражного незалежного кіно «Бардак» та другий конкурс дитячого соціального відео відбудуться онлайн за підтримки Українського культурного фонду.

Офлайн-частина фестивалю відбудеться у Харкові з 29 по 31 жовтня за підтримки Федерального міністерства іноземних справ Німеччини та Державного агентства України з питань кіно.

31 жовтня втретє на кінофестивалі відбудеться пітчинг документальних повнометражних кінопроєктів (Україна або копродукція). Переможець отримає приз — MacBook. Крім того, компанія Star Media, головний партнер індустрійної секції, вибере проєкт, який отримає скрипт-докторінг.

Пітчингу передуватиме денний інтенсив від продюсерів Фелікса Крігсхайма і Наталії Лібет, а також проєктного менеджера міжнародної платформи B2B Doc — Baltic to Black Sea Documentary Network Алекса Ширяєва.

Учасники пітчингу: «Навмисна брехня», режисер Олексій Радинський, продюсер Любов Кнорозок; «Фото на пам'ять», режисери Ольга Черних, Регіна Мар'яновська-Девидзон, продюсер Олексій Гладушевський; «Деміург», режисерка Ольга Семак, продюсери Олена Семак, Олександр Течинський; «Тренер-батько. Виховані боксом», режисер Олексій Савелов, продюсерка Надія Грачова; «Швидка на переферії», режисер Дмитро Грешко, продюсерка Поліна Герман; «Ночами море світиться», режисерка Світлана Ліщинська, продюсерка Надія Грачова; «Повторюй за мною», режисерка та продюсерка Любовь Дуракова; «ЄвроДонбас», режисер Корній Грицюк, продюсерка Анна Паленчук; «Зовсім не страшний фільм», режисерка Єлизавета Стрий, продюсерка Оксана Іванців; «Рівень кохання», режисера Тетяна Дородніцина, продюсерка Оксана Іванців.

Як повідомили у пресслужбі, до позаконкурсної програми увійшли 12 ігрових і документальних картин.

На фестивалі відбудуться 2 світові прем’єри, 4 українські й 8 харківських; буде представлено 25 повнометражних і 47 короткометражних фільмів.

Як повідомляв Укрінформ, Kharkiv MeetDocs цьогоріч вперше проведе Національний конкурс, у його програмі - 6 стрічок.

Цьогоріч міжнародний кінофестиваль Kharkiv Meet Docs триватиме майже тиждень — з 26 до 31 жовтня. Кінофестиваль пройде у змішаному онлайн- і офлайн-форматі. Онлайн-частина пройде з 26 по 29 жовтня. Офлайн-частина відбудеться в Харкові з 29 по 31 жовтня.

Фільмом-відкриттям 29 жовтня стане «Атлантида» Валентина Васяновича. Картину представлять сам режисер і виконавці головних ролей Андрій Римарук, Людмила Білека та Василь Антоняк. Фільмом-закриттям стануть «Номери» Олега Сенцова й Ахтема Сеітаблаєва.