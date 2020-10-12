Чілдрен Кінофест оголосив п'ятий конкурс короткометражних фільмів, знятих дітьми
Про це повідомляє кінокомпанія «Артхаус Трафік», передає Укрінформ.
«До участі приймаються стрічки, створені молодими людьми у віці від 7 до 14 років. Двадцять фільмів-фіналістів будуть показані в містах-учасниках фестивалю, а переможці отримають нагороди», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, цьогоріч конкурс змінює правила та зосереджується на відборі виключно художніх фільмів. Також запроваджено поділ на ігрові фільми та анімацію – для кожної з цих категорій впроваджуються окремі грошові призи. Це дозволить конкурсу представити глядачам та журі вдвічі більше робіт молодих авторів, а також оголосити більше переможців.
«До участі у конкурсі приймаються фільми тривалістю від 1 до 8 хвилин, без жанрових і тематичних обмежень. Для подачі роботи на конкурс потрібно завантажити готове відео на один із безкоштовних онлайн-сервісів і заповнити заявку на сайті. Прийом заявок відкрито з 12 жовтня 2020 року до 4 травня 2021 року включно. Кожен учасник може подати на конкурс до 5 робіт. Двадцятка фіналістів, обрана селективною комісією, буде оголошена 19 травня 2021 року. Їх покажуть у містах-учасниках фестивалю у рамках VІІІ «Чілдрен Кінофесту», - повідомляють організатори.
Переможців конкурсу буде названо 6 червня 2021 року під час церемонії закриття фестивалю за участі юних авторів фільмів. Автор найкращого українського дитячого фільму отримає почесний диплом і нагороду в розмірі 15 тис. грн., приз глядацьких симпатій становитиме 8 тис. грн., а творці найкращих дитячих ігрових та анімаційних фільмів у категоріях 7-10 та 11-14 років, будуть нагороджені дипломами та отримають по 4 тис. грн.
8-й Чілдрен Кінофест відбудеться з 28 травня по 6 червня 2021 року. Фестиваль проходить за підтримки Державного агентства з питань кіно.
Як нагадали в Артхаус Трафік, у 2019-2020 роках у рамках «Чілдрен Кінофесту» вчетверте відбувся конкурс фільмів, знятих дітьми. До участі у конкурсі було подано понад 220 заявок з усієї України, переможцем став фільм «Сузір’я Єдинорога» 14-річної Влади Березанської з Фастова про вплив соціальних мереж на сучасних підлітків.
У 2020 році у зв'язку з пандемією фестиваль кіно для дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест» вперше відбувся онлайн: на безкоштовні покази зареєструвалося понад 20 тисяч глядачів.