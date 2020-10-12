Чілдрен Кінофест оголосив п'ятий конкурс короткометражних фільмів, знятих дітьми

Фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест» оголошує п’ятий конкурс короткометражних фільмів, знятих дітьми.

Про це повідомляє кінокомпанія «Артхаус Трафік», передає Укрінформ.

«До участі приймаються стрічки, створені молодими людьми у віці від 7 до 14 років. Двадцять фільмів-фіналістів будуть показані в містах-учасниках фестивалю, а переможці отримають нагороди», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, цьогоріч конкурс змінює правила та зосереджується на відборі виключно художніх фільмів. Також запроваджено поділ на ігрові фільми та анімацію – для кожної з цих категорій впроваджуються окремі грошові призи. Це дозволить конкурсу представити глядачам та журі вдвічі більше робіт молодих авторів, а також оголосити більше переможців.

«До участі у конкурсі приймаються фільми тривалістю від 1 до 8 хвилин, без жанрових і тематичних обмежень. Для подачі роботи на конкурс потрібно завантажити готове відео на один із безкоштовних онлайн-сервісів і заповнити заявку на сайті. Прийом заявок відкрито з 12 жовтня 2020 року до 4 травня 2021 року включно. Кожен учасник може подати на конкурс до 5 робіт. Двадцятка фіналістів, обрана селективною комісією, буде оголошена 19 травня 2021 року. Їх покажуть у містах-учасниках фестивалю у рамках VІІІ «Чілдрен Кінофесту», - повідомляють організатори.

Переможців конкурсу буде названо 6 червня 2021 року під час церемонії закриття фестивалю за участі юних авторів фільмів. Автор найкращого українського дитячого фільму отримає почесний диплом і нагороду в розмірі 15 тис. грн., приз глядацьких симпатій становитиме 8 тис. грн., а творці найкращих дитячих ігрових та анімаційних фільмів у категоріях 7-10 та 11-14 років, будуть нагороджені дипломами та отримають по 4 тис. грн.

8-й Чілдрен Кінофест відбудеться з 28 травня по 6 червня 2021 року. Фестиваль проходить за підтримки Державного агентства з питань кіно.

Як нагадали в Артхаус Трафік, у 2019-2020 роках у рамках «Чілдрен Кінофесту» вчетверте відбувся конкурс фільмів, знятих дітьми. До участі у конкурсі було подано понад 220 заявок з усієї України, переможцем став фільм «Сузір’я Єдинорога» 14-річної Влади Березанської з Фастова про вплив соціальних мереж на сучасних підлітків.

У 2020 році у зв'язку з пандемією фестиваль кіно для дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест» вперше відбувся онлайн: на безкоштовні покази зареєструвалося понад 20 тисяч глядачів.