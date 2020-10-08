Стрічка «ЮКІ. Історія перемог вільних українців» 3 грудня у виходить у кінопрокат

Документальна стрічка «ЮКІ»/UKE з історіями видатних зірок українського походження, які формували найвідомішу хокейну лігу світу — NHL, виходить 3 грудня у кінотеатральний прокат.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно, передає Укрінформ.

«Неймовірні розповіді легенд NHL, чий приклад надихає світ: настав час пишатися ними і на їхній рідній землі. З 3 грудня в кінотеатрах України «ЮКІ» — реальні історії перемог вільних українців!» - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Ukrainians або коротко UKE — саме так у Північній Америці називають вихідців з України. Їхні історії викликають захоплення та мотивують. Через відчай і біль до успіху, через свободу і жагу перемагати до тріумфу — їхні імена назавжди вписано в історію найвідомішої хокейної ліги NHL. Іван Грецький, Орест Кіндрачук, Ерік Нестеренко, Іван Буцик, Руслан Федотенко та багато інших, що у різні епохи здобували світову славу за океаном.

За словами режисера та продюсера фільму Володимира Мули, в основі стрічки — виняткове дослідження творчої команди проєкту.

«Як з’ясувалося, на кільцях Кубка Стенлі — головного трофею ліги світу NHL — масово зафіксовані прізвища українських гравців. Саме наші співвітчизники стояли біля витоків зародження хокейного турніру ще на початку його становлення та розвитку за океаном. Їхній внесок в історію хокейних клубів, честь яких вони захищали, надихнув на подальші звершення мільйони людей у Канаді та США. І кожному з них вдалося зберегти у душі шматочок далекої, але рідної серцю України», - коментує Мула.

Фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Режисер та продюсер Володимир Мула. Автор сценарію Микола Васильков. Оператори Олег Шевчишин, Дмитро Шиповський, Станіслав Ткачов, Олександр Терновий. Режисер монтажу Андрій Луннік. Консультант Євген Количев.

Герої: Орест Кіндрачук, Іван Буцик, Кен Данейко, Джеф Чикрун, Ерик Нестеренко, Брюс Драйвер, Володимир Грецький, Еді Шах, Руслан Федотенко, Іван Грецький.

В епізодах: Джері Савчук (син Тараса Савчука), Келі Груді (хокейний аналітик телеканалу CBC), Роман Коваль (історик), Мирон Биць (Президент УСЦАК), Орест Теплий (приватний колекціонер).

Фото: usfa.gov.ua

Відео: Dergkino Ukraine