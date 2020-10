Українську стрічку «Якщо було завтра» показали на фестивалі кіно в Нью-Йорку

Короткометражний фільм «Якщо було завтра» (If We Had Tomorrow) української режисерки Анастасії Євченко було представлено на фестивалі кіно в Нью-Йорку (Festival of Cinema NYC).

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в відеосюжеті Голосу Америки. «Фестиваль кіно в Нью-Йорку цього року через коронавірус змінив формат. Замість звичних кінотеатрів покази відбувалися просто неба у стіли драйв-ін. Тобто для того, аби потрапити на перегляди, глядачу потрібно було мати автомобіль. Також вперше в історії фестивалю в програмі брала участь стрічка українського виробництва режисерки Анастасії Євченко «Якщо було завтра». Показ в Нью-Йорку для фільма став прем’єрою на Східному узбережжі США», - йдеться у сюжеті. Зазначається, що попри зміну формату, організатори намагалися зберегти увесь притаманнний фестивалю антураж – червону доріжку, софіти, насичену програму тощо. Сам фестиваль проводиться в Нью-Йорку вже 4-й рік поспіль і показує стрічки з усього світу. За словами виконавчого директора фестивалю Джейсона Сімби, за цей час глядачі мали змогу побачити більше 400 різноманітних фільмів, а щоб потрапити до програми заходу, «фільм справді має виносити мозок». Цьогоріч у програмі була українська короткометражка – стрічка режисерки Анастасії Євченко «Якщо було завтра». Євченко також є авторкою сценарію та співпродюсеркою фільму. За словами Сімби, стрічка – «неймовірно сумна та глибока локальна історія, презентована в експериментальному форматі, вона просто неймовірна». Через пандемію коронавірусу Євченко не змогла бути особисто присутня на показі в Нью-Йорку. «Це наша прем’єра на Східному узбережжі. До цього стрічку вже відвбрали 24 міжнародні кінофестивалі. Ми мали 8 прем’єр, 4 були вживу. Одна – на фестивалі в Далласі», - розповіла режисерка у відео. Як зауважується, тема стрічки – війна та проблема вибору. Головний актор Олексій Олексюк – ветеран війни на сході України. «Кожен бачить у фільмі власну історію, він відкритий для тлумачень, і для мене це розуміння та бачення глядяча надзвичайно важливі. Дуже сподіваюсь, що кожен винесе щось своє після перегляду», - зазначила режисерка. Коману фільму на фестивалі в Нью-Йорку представляла почесна консул України в Пенсильванії Ірина Мазур. Разом з іншими українцями вона спеціально приїхала на фестиваль, аби підтримати стрічку та режисерку. Членкиня колегі радників фестивалю Бонні Роуз розповідає, що дуже здивована таким високим рівнем українського кінематографу. «У фільмі я особисто відчула, що ти маєш хапати момент у житті, бо ти не знаєш, що буде далі. І фільм зроблений ніби як сон. Мені дуже сподобався цей відкритий кінець. Кінематографія просто приголомшлива. Він настільки добре зроблений. Дуже гострий фільм із сильним повідомленням. Ми сподіваємось побачити більше таких українських стрічок наступного року», - зазначила Роуз. Читайте також: Прийом музичних відео на фестиваль «Кінооко» продовжили до 10 жовтня Як зазначається в соцмережі, Нью-Йоркська прем’єра «Якщо було завтра» відбулася 3 жовтня. Команда If We Had Tomorrow/Якщо було завтра на сторінці в Фейсбуці, зокрема, подякувала Голосу Америки за потужну інформаційну підтримку; почесному консулу України в Пенсильванії Ірині Мазур за участь у показі, теплі слова про фільм та велику організаційну допомогу; генеральному консульству в Нью-Йорку за підтримку; а також сердечно подякувала всім українцям, які в непрості часи пандемії Covid-19 прийшли на фестиваль і підтримали фільм, а фестивалю кіно в Нью-Йорку - за високу оцінку української стрічки. Як повідомляв Укрінформ, стрічка «Якщо було завтра» стала дебютною роботою 22-річної української сценаристки та режисерки Анастасії Євченко. За її словами, у фільмі піднімаються важливі теми війни, людських цінностей, любові та сім’ї. Ідея стрічки народилася у Філадельфії (США), знайшла своє продовження в Лондоні під час виставки картин американської художниці Доротеї Таннінг. Зйомки фільму проходили в Україні в липні 2019 року. Світова прем’єра відбулася в Італії у грудні 2019 року на міжнародному фестивалі World Cinema Milan, де виконавиця головної жіночої ролі Вікторія Левченко отримала нагороду як найкраща акторка короткометражної стрічки. На сторінці фільму в соцмережі раніше зазначалося, що «стрічку побачили тисячі глядачів по всьому світу», і «вона зібрала 31 номінацію та 17 нагород». Фото: сторінка If We Had Tomorrow/Якщо було завтра в Facebook Відео: Голос Америки