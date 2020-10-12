В Укрінформі презентували кіноальманах, знятий дітьми з порушеннями слуху

В Укрінформі презентували альманах інклюзивної кіношколи «КІНОТИ» та показали перший короткометражний документальний фільм «Писанка–мотанка», створений дітьми із порушеннями слуху.

Про це повідомляє кореспондент агентства.

Інклюзивна кіношкола «КІНОТИ» є другим проєктом, який втілили члени громадського об'єднання «Зростаймо здорові» за підтримки «Українського культурного фонду». Торік це був «Інклюзивний театр».

«Цього року ми познайомилися з багатьма інклюзивними рожинами, історії яких представляємо в нашій добірці, своєрідному альманасі. Сьогодні ми презентуємо його перший фільм», – зазначила керівник проєкту Ірина Лисенко.

Так, упродовж серпня-вересня діти з Запорізької, Дніпровської, Харківської, Сумської, Хмельницької областей і Києва пройшли навчання в інклюзивній онлайн-кіношколі, де створили альманах із чотирьох короткометражних документальних фільмів, у яких йдеться про історії родин із дітьми з порушеннями слуху.

У свою чергу художній керівник кіношколи Сергій Лисенко розповів, що спершу до проєкту долучилися 18 дітей із шести регіонів України. Вони розподілилися на вісім команд, кожна із яких працювала на окремим фільмом.

«Вони реалізовували свій сценарій, свою історію. Зараз ми вже дійшли до етапу онлайн-прем'єри. Ми вирішили, що немає сенсу показувати відразу всі фільми (під час презентації в Укрінформі – ред.), тому викладатимемо їх один за одним, щоб було цікавіше дивитися нашим глядачам», – сказав він.

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За словами художнього керівника, навчання в «КІНОТИ» було організовано таким чином, що спершу учасники школи прослухали курс лекцій і могли відвідати індивідуальні зустрічі, після цього діти отримали техніку і проводили зйомки на локаціях (у родинному колі). Потім команди приїжджали до Києва, щоб відзняти матеріал у студії: це були великі сесії інтерв'ю, що стали основною для більшості сценарних конструкцій. Далі юні творці кінострічок перейшли до монтажу своїх років. Лисенко пояснює, оскільки вони зосереджувалися передусім на документальному кіно, то монтаж був один із найскладніших етапів у роботі.

«Наша кіношкола має на меті не лише створення фільмів, а й прагне мати певний резонанс: ми хочемо привернути увагу суспільства до людей із вадами слуху. Хочемо надихнути родини, які стикнулися з цим, не опускати руки, боротися, і доводимо на прикладі героїв наших фільмів, що глухота – не вирок», – зауважив Лисенко.

Він також уточнив, що всі фільми будуть доступні на сайті kinoty.com, зокрема перший із них «Писанка–мотанка», презентований під час пресконференції в Укрінформі, можна переглядати вже з 12 жовтня.

Одна з героїв «Писанки–мотанки» пані Альона зазначила, що її син Ренат Юзьков залишився дуже задоволеним від навчання у кіношколі.

«Більше того, я сама з величезною цікавістю прослухала всі лекції. А взагалі, нам було дуже цікаво й спостерігати за всім, і навчатися. Серпень видався для нас гарним місяцем, бо була і спільна праця, й фестиваль, який відбувся насправді і в якому ми брали участь. Цей проєкт – це справді соціалізація дітей: Ренат зрозумів, що має вибір професії, що є багато цікавого, чому можна навчатися», – поділилася враженнями жінка.

Лекторами школи «КІНОТИ» стали артдиректор кінофестивалю Docudays UA Роман Бондарчук (режисура), оператор фільмів «Брама» та «Земля блакитна, ніби апельсин» В'ячеслав Цвєтков (операторська майстерність), Олександра Кравченко (продюсування). Андрій Рогачов (звукорежисура) та Сергій Лисенко (монтаж).

ГО «Зростаймо здорові» – батьківське об'єднання дітей із інвалідністю по слуху, яке допомагає дітям після операцій слухо-імплантаційного протезування вимовляти свої перші в житті слова. Понад 150 дітей з усієї України пройшли реабілітацію завдяки такій допомозі.