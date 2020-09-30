Дитячу бібліотеку в Києві перетворили на сучасний бібліохаб

Кличко перевірив, як перетворили дитячу бібліотеку на Троєщині на сучасний бібліохаб.

Як передає Укрінформ, відео із бібліохабу Кличко опублікував у Фейсбук.

«Сьогодні, у Всеукраїнський день бібліотек, відвідав найсучасніший бібліохаб на Троєщині. Перевірив, як відремонтували та перетворили на громадський просвітницький простір дитячу бібліотеку № 115, що на вулиці Бальзака. І я приємно вражений. Діти тут можуть відвідати різноманітні гуртки, виставкові зали, лекції, підзарядити гаджети, скористатися кухнею, щоб розігріти перекус після школи. Є в бібліохабі та свій невеличкий внутрішній двір, де в гарну погоду можна відпочити. А також тут є комп’ютери, безкоштовний Wi-Fi», – написав Кличко.

Кличко відвідав бібліохаб на Троєщині / Фото: kiev.klichko.org

Він зазначив, що це єдина бібліотека у столиці площею понад 1 тис. квадратних метрів, яка має окреме приміщення і розташована на двох поверхах. За його словами, приміщення повністю реконструювали, впровадили інклюзивні елементи. Придбали нове обладнання, меблі, бібліотечну техніку та оргтехніку, зокрема 3D-принтер, інформаційний термінал, найсучасніше мультимедійне, звукове та освітлювальне обладнання.

Кличко додав, що раніше здійснили реконструкцію бібліотек, перетворивши їх на сучасні бібліохаби, в різних районах столиці: Центральної бібліотеки ім. Тараса Шевченка для дітей на проспекті Перемоги, бібліотеки для дітей у Подільському районі на вулиці Межигірській, Центральної районної бібліотеки ім. Тичини у Дніпровському районі, Центральної районної бібліотеки «Свічадо» у Святошинському районі».

Як повідомлялося, проєкт «Сучасний бібліотечний простір – БібліоHUB» розпочато у 2017 році.