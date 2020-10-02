Альбом колискових на підтримку дітей з інвалідністю презентують на онлайн-концерті

На онлайн-концерті, який відбудеться 2 жовтня о 19:00, буде презентовано інклюзивний проєкт "Колискові для Олекси".

Про це Укрінформу повідомила авторка проєкту, співачка Соломія Чубай.

"Це є музичний, інклюзивний проєкт. У ньому беруть участь як діти з аутизмом, так і діти з синдромом Дауна, і також просто діти... Місія проєкту є така, щоб ми формували розуміння про аутизм. Багато хто не знає, як поводитися з дітьми з аутизмом. Немає якоїсь одної схеми, яка точно спрацює. Цей проєкт в першу чергу на підтримку батьків, які дізналися, що у них такі діти", - розповіла Чубай.

Вона зазначила, що в основу покладена реальна історія її життя та її сина з аутизмом – Олекси Андріїшина. Через конкретну життєву історію показується світ аутистів та їхніх батьків. За її словами, на такі теми легше говорити через музику, бо через мелодію люди стають набагато відкритішими.

Чубай розповіла, що "Колискові для Олекси" - це тексти українських письменників, від Лесі України до Івана Малковича, а також тексти сучасних молодих поетів. Цільовою аудиторією цієї збірки є молодь, молоді батьки, члени сімей аутистів, педагоги, вихователі.

"Хочеться, щоб діти вчили українську таким чином, і щоб вона була драйвова, класна і сучасна. У нас є проблеми з україномовним контентом, у нас є проблема з тим, що вмикають дітям. І хочеться, щоб цей контент був якісний", - сказала Чубай.

За її словами, цей альбом можна вмикати вдома, в машині, на дитячих святах, засинати та танцювати під нього.

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Вона розповіла, що 2 жовтня о 19:00 відбудеться онлайн-концерт, який можна буде подивитися на сторінці проєкту у Фейсбуці або на Ютуб-каналі співачки. А вже 23 жовтня у Львові у Палаці ім. Г. Хоткевича можна буде відвідати живий концерт за участю дорослих музикантів, нейротипових ("звичайних") дітей та дітей з аутизмом, які його створювали. Вхід на концерт для дітей до 7-8 років буде безкоштовним.

Чубай додала, що загалом у проєкті задіяно близько 100 дітей, але через карантинні обмеження на сцені будуть виступати не всі.

Проєкт створений за підтримки Українського культурного фонду.