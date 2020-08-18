Анжеліка Рудницька знялася в кліпі на пісню сторічної давнини

Команда заслуженої артистки України Анжеліки Рудницької створила кліп на пісню 100-річної давнини на тлі мальовничих краєвидів північної Луганщини.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила режисерка кліпу, луганська журналістка Вікторія Радченко.

«Ми вагалися, вибираючи між двома піснями Рудницької: драматичною «Війна» Анатолія Матвійчука про нинішні часи і мрійливою «Сон (І снилося...)» – стрілецька пісня Левка Лепкого. Обидві про війну і любов. Зупинилися на ліриці «Сон» зі столітньою історією. Це певне послання саме нашим сучасникам, і я щаслива, що випав шанс і знайшовся чудовий привід для співпраці з Анжелікою», – розповіла режисерка.

Зйомки кліпу проходили в межах артрезиденції «Аура міста», яка вже вдруге відбувається в Старобільську, у мальовничих куточках міста, Новопсковського і Міловського районів.

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Для роботи були запрошені актори Луганського обласного козачого кінного театру з Мілового.

«Сподіваюся, що на фоні війни «Сон» не сприйматиметься як ілюзія мирної Луганщини, але як мрія про неї», - зазначила Вікторія Радченко.