Художниця ZINAIDA створила сценографію для кліпу Олега Скрипки та Ніни Матвієнко

Гурт «Воплі Відоплясова» на чолі з Олегом Скрипкою та Ніна Матвієнко feat. «Божичі» представили новий кліп «Купалочка», директором та головним режисером якого стала українська художниця ZINAIDA (раніше відома як Зінаїда Ліхачова).

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі мисткині.

«Це напрочуд органічний симбіоз драйвового звуку від сучасного рок-гурту Олега Скрипки з вікославною спадщиною сакрального мелосу української народної музики від Ніни Матвієнко, Сусани Карпенко та «Божичів». Я тішуся, що як художник та режисер кліпу стала учасником цього дива разом з моєю командою справжніх професіоналів: Сергієм Міхальчуком, Юрієм Радьковським і Вікторією Зубенко», розповіла ZINAIDA про роботу над створенням кліпу.

Бекстейдж зйомок кліпу «Купалочка»

Вона додала, що її команда вклала у цей творчий плід свою душу укупці з усіма своїми знаннями про незглибиму палітру барв і самобутню культурну естетику українських народних традицій та обрядів.

«Там усе справжнє, ліричне й потужне. Робота вдалася. Дивіться, слухайте, насолоджуйтесь!», - переконана художниця.

У пресслужбі додали, що протягом майже 15 років Олег Скрипка разом з Ніною Матвієнко відкривали фестиваль «Країна Мрій» саме піснею «Купалочка», тому ця композиція (за визнанням самого співака) стала негласним гімном цього найбільшого в Україні та Східній Європі етнофестивалю.

Zinaida – українська художниця, яка працює в суміжних медіа: відеоінсталяція, перформанс, кіно, декоративно-прикладне мистецтво. Поєднуючи у своїй практиці перформанс, живопис, фотографію, скульптуру, відео та інші види прикладного мистецтва з народною творчістю, ZINAIDA створює масштабні інсталяції, що апелюють до соціокультурних універсалій і архетипів.

Як фасилітаторка брала участь у проєкті Marina Abramovich: In Residence (Kaldor Public Art Project, Австралія). З 2014 року є членкинею Національної спілки художників України.

Роботи ZINAIDA зберігаються у приватних колекціях України, Великобританії, Іспанії та США, а також у публічних зібраннях фонду Fondacion Caja de Burgos (Бургос, Іспанія) та Музею космонавтики імені С.П. Корольова (Житомир, Україна). Інсталяції авторки представлені в Національному музеї Революції Гідності («Білі сльози»), Київському Академічному театрі «Київ модерн-балет» («Стіна»), театрі «Актор» (валяна баба із проєкту «Ще»).

2017 року спільно з Укрпоштою та UFW (Український тиждень моди) художниця представила поштові марки «Трансформація».

ZINAIDA є засновниця та менеджерка волонтерської ініціативи ArtRehub.

Основою художньої практики ZINAIDA стає її власний досвід переживань та громадянська позиція, що пов’язана з драматичними для історії України подіями.