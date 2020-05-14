"Переживем": гурт СКАЙ презентував карантинний кліп

Гурт СКАЙ презентував новий, карантинний кліп під назвою "Переживем", створений з-понад 130 відео.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі гурту.

"Нова відеоробота СКАЙ створена прихильниками гурту СКАЙ з більш ніж 130 відео. Її впевнено можна назвати "карантинно-коротким метром" - "про це все". Режисери є акторами і навпаки. Не дивіться на якість картинки - дивіться на емоції. Тут все справжнє. Також до зйомок кліпу доєдналися українські зірки, радіо- та телеведучі і відомі блогери", - ідеться в повідомленні.

Олег Собчук, фронтмен гурту СКАЙ, подякував всім за час і старання, а також за креативний підхід.

"Нехай цей карантин ніколи більше не повториться та просто залишиться як спогад і досвід, котрі ми з вами набули. Будьте здорові! Бережіть, поважайте і любіть один одного! А все інше ми обов'язково – "Переживем". До зустрічі на концертах! Де ми усі разом заспіваємо цю пісню! Без масок!!! Ми дико скучили за вами!" - зазначив Собчук.