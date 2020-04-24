The Rolling Stones дописали на карантині пісню

The Rolling Stones дописали на карантині пісню "Життя в місті привидів"

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Укрінформ
Популярний британський музичний гурт The Rolling Stones випустив свою першу нову оригінальну пісню з 2012 року "Життя в місті привидів" (Living In A Ghost Town), доречну до пандемії COVID-19.

Працювати над синглом музиканти почали торік в Лос-Анджелесі та Лондоні, а закінчили на карантині вдома, йдеться у дописі на офіційній сторінці гурту у Twitter.

"The Rolling Stones щойно оголосили нову композицію "Життя в місті привидів", записану в Лос-Анджелесі та Лондоні минулого року та закінчену на карантині. Слухайте просто зараз", - йдеться у дописі.

Соліст гурту Мік Джаггер лаконічно розповів про історію запису. "The Rolling Stones записували нову пісню в студії до карантину. Ми виявили, що пісня - "Життя в місті привидів" - буде особливо резонувати за цей час", - написав він у Twitter , висловивши надію, що на карантині гурт запише ще кілька пісень. За його словами, група поки не розуміє, коли зможе продовжити світове турне.

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Музиканти також запросили на відеопрем'єру The Rolling Stones на офіційному каналі YouTube Stones. У кліпі на пісню можна побачити спорожнілий Лондон та інші міста.

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