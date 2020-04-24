The Rolling Stones дописали на карантині пісню "Життя в місті привидів"

Популярний британський музичний гурт The Rolling Stones випустив свою першу нову оригінальну пісню з 2012 року "Життя в місті привидів" (Living In A Ghost Town), доречну до пандемії COVID-19.

Працювати над синглом музиканти почали торік в Лос-Анджелесі та Лондоні, а закінчили на карантині вдома, йдеться у дописі на офіційній сторінці гурту у Twitter.

"The Rolling Stones щойно оголосили нову композицію "Життя в місті привидів", записану в Лос-Анджелесі та Лондоні минулого року та закінчену на карантині. Слухайте просто зараз", - йдеться у дописі.

Соліст гурту Мік Джаггер лаконічно розповів про історію запису. "The Rolling Stones записували нову пісню в студії до карантину. Ми виявили, що пісня - "Життя в місті привидів" - буде особливо резонувати за цей час", - написав він у Twitter , висловивши надію, що на карантині гурт запише ще кілька пісень. За його словами, група поки не розуміє, коли зможе продовжити світове турне.

Музиканти також запросили на відеопрем'єру The Rolling Stones на офіційному каналі YouTube Stones. У кліпі на пісню можна побачити спорожнілий Лондон та інші міста.