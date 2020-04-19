Онлайн-концерт за участю понад 100 виконавців зібрав $128 мільйонів для медиків

Онлайн-концерт "Один світ: вдома разом" допоміг зібрати майже 128 мільйонів доларів на підтримку медпрацівників, які борються з коронавірусом.

Усі зібрані кошти передадуть Всесвітній організації охорони здоровʼя, повідомляє BBC Україна.

8-годиннний концерт у прямому ефірі транслювався в Youtube і вже зібрав понад 19 мільйонів переглядів.

Участь в ньому взяли понад 100 виконавців, які виконували пісні в себе вдома.

Серед них - Леді Гага, Пол Маккартні, Біллі Айліш, The Rolling Stones, The Killers та інші.

В перервах між виступами в ефірі демонструвалися історії медиків, що борються з коронавірусом.

"Всім лікарям, що перебувають на передовій боротьби - ми з вами. Дякуємо, що ви там заради нас", - йшлося у підписі до концерту.

Станом на ранок 19 квітня у світі виявили вже понад 2,3 мільйона випадків коронавірусу.

Лідерами за кількістю хворих залишаються США (740 тисяч), Іспанія (194 тисячі) та Італія (175 тисяч).

У цих же країнах зафіксовано й найбільшу кількість смертей через коронавірус - 39 тисяч у США, 23 тисячі в Італії, 20 тисяч в Іспанії.