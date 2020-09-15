Є "Контакт": у новому кліпі ТНМК "знявся" Ілон Маск

ТНМК презентує «Контакт» - перший трек з нового альбому, над яким зараз працює група.

Про це Укрінформу повідомила промоменеджер Галина Гузьо.

«Ця пісня є своєрідним експериментом - гурт зробив її в кооперації з українським бітмейкером та аранжувальником Юрієм Медведем (Kodzu). Сингл «Контакт» - це покладене на музику гумористичне науково-фантастичне оповідання», - ідеться в прес-релізі.

Як зазначається, за його сюжетом, Ілон Маск телефонує Фаготу та повідомляє, що того обрано для першого контакту з іноземною цивілізацією - синіми жінками з планети Венера.

«Пісня «Контакт» - це перший трек з нової платівки, яка якраз у нас в роботі. Коли настав жорсткий карантин, ми вирішили, що розпочнемо знайомити людство з новою фазою ТНМК саме з цього треку, адже ми всі хочемо повернути контакт з громадськістю, з друзями, з родичами», - коментує Фоззі (він же Олександр Сидоренко).

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За словами Фагота (Олега Михайлюти), пісня «Контакт» є особливою для ТНМК. «Ми дуже любимо експериментувати - зі стилями, з різними напрямками в музиці, з нашими бажаннями, і трек “Контакт” показує, як далеко можемо зануритися у цих своїх експериментах. Нам було цікаво і дуже сподобалося експериментувати з баченням саунду і відчуттям груву молодого саундпродюсера і бітмейкера Юрія Медведя. Можу сказати, що це новий Танок, якого ви досі не чули», - говорить він.

При цьому хлопці вирішили не зупинятися у своїх експериментах виключно на звуковій складовій - і трохи погратися з візуальним рядом до пісні.

«Ми запропонували докластися до роботи над кліпом талановитій художниці й режисерці Марії Оз. Я давно лайкаю в інстаграмі її роботи, бо мені завжди подобалося і подобається щось нове, незвичне і цікаве. І коли ми запропонували їй послухати трек і сказати, чи захоче вона намалювати щось особливе саме під цю пісню, вона відповіла: «Ого! Наскільки потужно!». І я зрозумів, що є контакт: кліп вийде яскравим», - розповідає Фагот.

Фоззі зазначає, що ідея пісні з’явилася під час гастролей ТНМК в Карпатах: «Оскільки я боюся літати, то залишився чекати на потяг. У мене був вільний день в горах, і я витратив його на написання радісної пісні про те, як Фагот летить в космос на контакт з інопланетною цивілізацією синіх жінок. Тобто, пісня, яка має ключовий рядок «лечу до тебе», розпочалася з аерофобії».