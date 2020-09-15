Дует з України написав пісню на підтримку білорусів і бійців на Донбасі

Творчий дует з України UYAVA x Div Cha на знак солідарності з протестувальниками в Білорусі і бійцями, які захищають суверенітет України на Донбасі, записав пісню білоруською та українською мовами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє білоруське бюро Радіо Свободи.

«Наша мета - підтримати тих, хто стоїть стіною на фронті в Україні і на площах Білорусі. Віримо, що ця пісня зігріє серця», - кажуть автори пісні, українка і білоруска.

За словами дівчат, вони хотіли прикути увагу до того, що поза межами телешоу і пісенних конкурсів йде війна.

«Нам боляче від того, що відбувається у нас на батьківщині. Тому ми написали цю пісню, кожна - власною мовою. Незважаючи на те, що відео було знято на камеру телефону, а голос записаний на диктофон, справа не в якості, а в змісті», - додають автори пісні.

Як повідомляв Укрінформ, музиканти з десяти країн випустили збірник на підтримку громадян Білорусі, які постраждали під час придушення акцій протесту.

Загалом на збірнику 21 трек, серед них композиції російської групи "Аїгел", британського колективу The Underground Youth, української співачки Alyona Alyona, нідерландського співака Томаса Азієра, канадської співачки Мішель Гуревич, а також естонських, польських, німецьких і шведських музикантів.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 10 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TYT.BY