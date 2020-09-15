Тихановська: Ми пройшли точку неповернення, у Лукашенка немає майбутнього

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що в Олександра Лукашенка немає майбутнього як у лідера країни, а його відхід від влади – лише питання часу.

Як передає Укрінформ, про це вона написала у колонці для видання The Washington Post.

«Ми наполягаємо на мирному протесті, і ми відмовляємося вдаватися до насильства. Багато хто запитує, чи буде цього достатньо. Я вважаю, що так. Ми як народ пройшли точку неповернення. У Лукашенка немає майбутнього як у лідера цієї країни, і питання, коли він відійде від влади, – лише питання часу», - зауважила Тихановська.

Вона наголосила, що білоруська опозиція продовжить свою роботу. По-перше, продовжаться мирні демонстрації і страйки на підприємствах. По-друге, триватиме бойкотування державного апарату.

За словами Тихановської, опозиція Білорусі також продовжить інформаційну кампанію, особливо в соцмережах, які уряд не може заблокувати, і продовжить чинити тиск на державні інститути - профспілки та молодіжні організації.

Вона наголосила, що білоруська опозиція продовжить збирати докази злочинів і зловживань з боку поліції та інших силовиків проти мітингувальників і домагатися підтримки міжнародної спільноти.

«Всупереч твердженням державної пропаганди, час на нашому боці. Цей режим - гігант з глиняними ногами. Те, що здавалося вічним, зникне в одну мить. Все, що нам потрібно зробити, - це триматися разом. Немає ніякого питання про те, чи переможемо ми. Ми вже перемогли. Режим намагається вкрасти у нас цю перемогу. Однак йому це не вдасться», - підсумувала Тихановська.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

фото: Пул Первой