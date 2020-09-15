Зарубіжні юристи збирають документи на Лукашенка для суду в Гаазі – опозиція

Колишній претендент на пост президента Білорусі Валерій Цепкало повідомив, що група зарубіжних юристів збирає документи для притягнення глави держави Олександра Лукашенка до відповідальності в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі, Нідерланди.

Як передає Укрінформ, про це він сказав у відеозверненні, яке опубліковано на його Ютуб-каналі.

«Сьогодні ми збираємо необхідну інформацію, свідчення людей, які постраждали від цього режиму (Лукашенка - ред.), особливо в перші дні після так званих президентських виборів. Ці документи будуть представлені в міжнародному суді в Гаазі», - сказав Цепкало.

Він додав, що якщо навіть режим президента Олександра Лукашенка і протримається деякий час, то главі Білорусі буде забезпечений судовий процес у Гаазі, в Міжнародному кримінальному суді.

Цепкало також зазначив, що вже є група зарубіжних юристів, які готують всі необхідні документи.

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«Після того, як буде винесений вирок, буде виданий ордер на його (Лукашенка - ред.) міжнародний арешт. Він може бути заарештований як усередині країни, так і за кордоном», - підкреслив Цепкало.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після погроз Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано понад 10 тисяч осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.