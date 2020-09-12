Тихановська опублікувала чергове відеозвернення до протестувальників

Білоруський опозиційний політик Світлана Тихановська виступила з черговим відеозверненням напередодні запланованої на неділю масової акції протесту. На завтра в Білорусі оголошено проведення "Маршу героїв" на підтримку заарештованих опозиціонерів.

Як передає Укрінформ, відповідне звернення оприлюднила пресслужба Тихановської у Телеграмі.

На початку звернення Тихановська зазначила, що протягом останнього місяця білоруси стали героїчним народом.

"Я знаю, що в неділю планується Марш героїв о 14:00 в Мінську та регіонах, я підтримую всіх, хто планує туди прийти. Ми продовжуємо боротьбу за свободу разом. Живє Білорусь", - сказала Тихановська.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко, який керує країною вже 26 років. Опозиційний кандидат Світлана Тихановська після погроз та залякування була змушена виїхати з країни.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів та проводять затримання учасників протесту.

Від початку демонстрацій, за даними опозиції, були затримані понад 10 тисяч осіб, декілька людей загинули.