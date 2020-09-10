Тихановську, Колесникову і Цепкало номінували на премію Сахарова

Білоруських опозиціонерок Світлану Тихановську, Марію Колесникову і Вероніку Цепкало номінували на здобуття премії Сахарова.

Як передає Укрінформ, про номінацію оголосила група соціал-демократів (S&D) Європарламенту.

«Під враженням триваючих загальнонаціональних мирних продемократичних протестів, які проходять у Білорусі проти фальсифікованих виборів 9 серпня, ми твердо переконані в тому, що премією Сахарова цього року мають бути відзначені хоробрі жінки Білорусі, які борються за свободу і демократію в своїй країні. Нас особливо надихають три жінки (Тихановська, Колесникова і Цепкало - ред.), які очолили кампанію масової опозиції на президентських виборах у спробі повалити автократичного диктатора Олександра Лукашенка», - заявила віцепрезидент соціал-демократів, відповідальна за номінацію, Каті Пірі.

У заяві також йдеться, що група найрішучішим чином засуджує жорстоке придушення мирних протестів білоруського народу.

«S&D закликають всі інші політичні групи в Європейському парламенті об'єднатися для висунення відважних білоруських жінок на премію Сахарова 2020 року», - йдеться в заяві.

За словами депутата Європарламенту Ізабель Сантос - офіційного представника S&D з прав людини, їх номінантки «знаходяться на передовій у боротьбі за свободу в Білорусі, залишаючись джерелом натхнення для свого суспільства і правозахисників у всьому світі». Вони відмовилися від політичних протиріч і поставили перед собою загальну просту мету: перетворити свою країну на демократію.

Премію Сахарова «За свободу думки» щорічно вручає Європейський парламент. У 2019 році її отримав правозахисник Ільхам Тохті, який виступав за права уйгурів на території Китаю, у 2018 році лауреатом став український режисер Олег Сенцов, який на момент вручення перебував у російській в'язниці і оголосив голодування.

Читайте також: Тихановська отримала спеціальну нагороду Економічного форуму у Криниці

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса. Вероніка Цепкало разом з чоловіком Валерієм виїхала з країни і зараз знаходиться в Польщі. Марія Колесникова зараз перебуває в мінському СІЗО в статусі підозрюваної у кримінальній справі про «заклики до захоплення державної влади».

Фото: Veronica Tsepkalo / Facebook