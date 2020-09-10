Викрадення і погрози: Колесникова звернулася у Слідком Білорусі

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба штабу Віктора Бабарика.

У заяві Колесникова детально виклала хронологію подій 7 і 8 вересня і все, що з нею відбувалося в цей проміжок часу: викрадення невідомими, психологічний тиск, погрози позбавлення життя, спроба силою видворити за межі Білорусі.

Також Колесникова вказує конкретні імена і посади людей, які чинили на неї психологічний тиск в ГУБОЗік і КДБ.

Вона вимагає порушити кримінальну справу стосовно співробітників КДБ РБ, ГУБОЗік РБ за ознаками злочинів, передбачених ст.ст.182, 183, 186 Кримінального кодексу РБ.

У заяві вона зазначає, що може упізнати всіх, хто перерахований в ній, і готова дати докладні свідчення.

Читайте також: У Мінську затримують учасниць акції на підтримку Колесникової

Як повідомляв Укрінформ, 7 вересня білоруська опозиція заявила про викрадення Колесникової в центрі Мінська.

За словами заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, Колесникова залишилася на території Білорусі, а двоє членів Координаційної ради - Іван Кравцов і Антон Родненков - були видворені з Білорусі силою.

Згодом стало відомо, що Колесникова при спробі видворення в Україні порвала свій паспорт, що унеможливило її в'їзд до іншої держави. Після цього прикордонники затримали її.

9 вересня Колесникову заарештували, вона перебуває в СІЗО № 1 на вул. Володарського в Мінську в статусі підозрюваної у кримінальній справі про «заклики до захоплення державної влади».