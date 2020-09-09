У Мінську затримують учасниць акції на підтримку Колесникової

У Мінську проходить акція на підтримку члена Координаційної ради Марії Колесникової. Силовики почали затримувати її учасниць.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Демонстрантки стоять з плакатами "Готові викрасти, посадити та вигнати сотні тисяч жінок?" тощо.

Раніше стало відомо, що член президії Координаційної ради Білорусі Марія Колесникова перебуває в статусі підозрюваної у кримінальній справі про «заклики до захоплення державної влади». Кримінальну справу також порушено за ч.3 ст. 361 КК Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена виїхати до Литви.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.

За даними опозиції, від початку протестів було затримано більше 10 тис. осіб. У перші дні акцій до лікарень потрапили щонайменше 250 людей, повідомлялося про декількох загиблих.

Фото: TUT.BY