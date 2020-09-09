У Білорусі за день затримали понад 120 протестувальників - МВС

Білоруські силовики вчора затримали 121 людину на протестах, які вже місяць тривають в країні після виборів президента.

Як передає Укрінформ, про це Naviny.by повідомила прессекретар МВС Ольга Чемоданова.

«Всього вчора за порушення законодавства про масові заходи в республіці затримано 121 громадянина. До розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення в місця утримання затриманих оселені 106 осіб», - сказала вона.

За її словами, в різних населених пунктах республіки зафіксовано «10 протестних акцій», а загальна кількість учасників не перевищила «500 осіб».

Відзначається, що на вечір 8 вересня правозахисники встановили імена 57 затриманих під час акції в центрі Мінська на підтримку члена президії Координаційної ради Марії Колесникової. У списку встановлених осіб також є 26 жінок.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світло-шумові гранати і водомети.

За даними опозиції, з початку протестів було затримано понад 10 тис. Чоловік. У перші дні акцій в лікарню потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декілька загиблих.

Фото: naviny.by