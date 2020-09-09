Колесникову підозрюють у "захопленні влади"

Кримінальну справу порушено за ч.3 ст. 361 Кримінального кодексу (Публічні заклики до захоплення державної влади або насильницької зміни конституційного ладу Республіки Білорусь).

«З Марією все в порядку, жодних процесуальних дій поки що не відбувалося», - сказала Козак.

Раніше стало відомо, що члена президії Координаційної ради Білорусі Марію Колесникову заарештували, і вона знаходиться в СІЗО № 1 на вул. Володарського в Мінську.

Як повідомляв Укрінформ, 7 вересня білоруська опозиція заявила про викрадення Колесникової в центрі Мінська.

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За словами заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, Колесникова залишилася на території Білорусі, а два члени Координаційної ради - Іван Кравцов та Антон Родненков - були вислані з Білорусі.

Згодом стало відомо, що Колесникова під час спроби вислання в Україну порвала свій паспорт, що унеможливило її в'їзд до іншої держави. Після цього прикордонники затримали її.