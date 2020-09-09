У Білорусі затримали адвоката Колесникової

Юриста штабу Віктора Бабарика та адвоката члена президії Координаційної ради Білорусі Марії Колесникової Іллю Салея затримали як підозрюваного у кримінальній справі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by.

Як повідомили в пресслужбі штабу Бабарика, йому інкримінують ст. 361 КК Білорусі (Заклики до дій, спрямованих на шкоду зовнішньої безпеки Республіки Білорусь, її суверенітету, територіальної недоторканності, національної безпеки й обороноздатності).

Покарання передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.

Зазначається, що перед затриманням Салея силовики провели в його квартирі обшук.

Раніше стало відомо, що члена президії Координаційної ради Білорусі Марію Колесникову заарештували, і вона знаходиться у СІЗО № 1 на вул. Володарського в Мінську.

Як повідомляв Укрінформ, 7 вересня білоруська опозиція заявила про викрадення Колесникової в центрі Мінська.

За словами заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, Колесникова залишилася на території Білорусі, а два члени Координаційної ради - Іван Кравцов та Антон Родненков - були вислані з Білорусі.

Згодом стало відомо, що Колесникова під час спроби вислання в Україну порвала свій паспорт, що унеможливило її в'їзд до іншої держави. Після цього прикордонники затримали її.

Фото: TUT.by