Марію Колесникову заарештували, вона - у мінському СІЗО

Члена президії Координаційної ради Білорусі Марію Колесникову заарештували, вона перебуває в СІЗО №1 на вул. Володарського в Мінську.

Як передає Укрінформ, про це TUT.by повідомив батько Марії Олександр Колесников.

«Керівник слідчої групи головного слідчого управління Слідкому Василюк зателефонував мені і повідомив, що її (Марію - ред.) арештували. Запропонував привезти передачу», - сказав Колесников.

Повідомляється, що з семи членів президії Координаційної ради шість або затримані, або примусово вивезені за кордон. На свободі тільки нобелівський лауреат Світлана Алексієвич.

Раніше стало відомо, що білоруські силовики проводять обшук у квартирі члена президії Координаційної ради Колесникової, яку вчора намагалися видворити в Україну.

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Як повідомляв Укрінформ, 7 вересня білоруська опозиція заявила про викрадення Колесникової в центрі Мінська.

За словами заступника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, Колесникова залишилася на території Білорусі, а двоє членів Координаційної ради - Іван Кравцов і Антон Родненков - були видворені з Білорусі силою.

Згодом стало відомо, що Колесникова при спробі видворення в Україну порвала свій паспорт, що унеможливило її в'їзд до іншої держави. Після цього прикордонники затримали її.

фото: TUT.by