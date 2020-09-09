У Білорусі проходить обшук у квартирі Колесникової

Білоруські силовики проводять обшук в квартирі члена президії Координаційної ради Марії Колесникової, яку вчора намагалися видворити до Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Интерфакс-Запад з посиланням на прессекретаря штабу експретендента на участь у президентських виборах Віктора Бабарика Гліб Германчук.

За словами Германчука, обшук планується також у затриманого члена президії Координаційної ради Максима Знака.

"Вранці 9 вересня Максим Знак встиг повідомити, що до штабу Віктора Бабарика прийшли люди в масках. З цього моменту зв'язку з Максимом немає. За інформацією адвоката Дмитра Лаєвського, справою займається Слідчий комітет у рамках кримінальної справи проти Координаційної ради "через заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь ", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, 7 вересня білоруська опозиція заявила про викрадення Марії Колесникової у центрі Мінська.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, Марія Колесникова залишилася на території Білорусі, а двох членів Координаційної ради - Івана Кравцова та Антона Родненкова - було видворено з Білорусі силою.

Згодом стало відомо, що Колесникова при спробі видворення її до України розірвала свій паспорт, що унеможливило її в'їзд до іншої держави. Після цього прикордонники її затримали.