Режисер фільму «Тарас. Повернення» пояснив, чому його герої говорять російською

Режисер фільму «Тарас. Повернення» пояснив, чому його герої говорять російською

Укрінформ
Автор сценарію та режисер фільму «Тарас. Повернення» Олександр Денисенко пояснив, що використанням у своїй кінострічці російської мови показав ворогів, які говорять російською.

Про це він заявив в інтерв’ю Укрінформу.

«Скажіть, коли б ми знімали фільм, де був би героєм Путін, ви б сприйняли цей фільм, коли б Путін говорив українською? Тоді б у мене не було «тюрми народів» у фільмі. Там мала бути ще шведська, чеська, польська, але мені цього всього не дали зняти, бо сценарій нещадно скорочувався під час зйомок, щоб вкластися в обмежені кошти. Знаєте, дивно виглядало б, що Шевченка саджають за українські вірші – й тут же до нього говорять тюремник чи кат українською. Мій батько був дисидентом, то він казав, що за українську мову в ГУЛАГу вбивали. А якщо ти такий був, що не здавався – прив’язували до козел і живим розпилювали за українську мову. В тюрмі народів в’язні не говорять власними національними мовами, тим більше з тюремниками. Те, що я показав, що Шевченко все ж говорив з царськими офіцерами українською, – це його великий подвиг насправді», - сказав режисер.

Він зазначив, що спеціально зробив таке «лінгвістичне мереживо», щоб показати, як Шевченко протистоїть тому жахові своєю українськістю, своєю ідеєю української справедливості.

«Російська мова – це не показник того, що я знімав російське кіно, я показав наших ворогів, які говорять російською. Якщо ми не почнемо всі говорити українською, у нас залишиться те, що було, тому я звільняв українську мову таким чином від російського засмічення, і це складова ідеї фільму. Хіба це не відчувається як посил?», - наголосив Денисенко.

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Як повідомляв Укрінформ, 24 вересня в український прокат вийшов фільм «Тарас. Повернення». Це - масштабна екранізація однойменного роману Олександра Денисенка про останні місяці заслання Тараса Шевченка в російській царській армії, що окупувала в середині ХІХ ст. казахські степи.

Поет отримує звістку від друзів про помилування його царем Олександром II. Однак військове керівництво Новопетровського форту не поспішає повідомляти про це Тараса й не видає наказ про звільнення. Більше того, до форту прибуває таємний агент з Петербурга.

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