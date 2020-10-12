Режисер Денисенко назвав смішними заяви про «мужицького поета Шевченка»

Режисер Денисенко назвав смішними заяви про «мужицького поета Шевченка»

Укрінформ
Тарас Григорович Шевченко був дуже освіченою людиною, ніяким не рабом, тому неправильно називати його «мужицьким поетом».

Про це сценарист і режисер фільму «Тарас. Повернення» Олександр Денисенко сказав в інтерв’ю Укрінформу.

«Шевченко був зі шляхетного козацького роду, який у певний період потрапив під кріпосне право, запроваджене в Україні російською імператрицею Катериною ІІ. Але його діди й прадіди були вільними людьми, гайдамаками, писарями в запорозькому військові, знали купу мов. Тому це дуже смішно, коли говорять про Шевченка як про мужицького поета. Він зробив для України стільки, скільки не зробив жоден інший поет – він подарував нам мову, яка вільно виливається у його віршах, і якої ніде в інших поетів так стріти неможливо», - сказав Денисенко.

Він додав, що у своїх віршах Шевченко діалогізував сам із собою, дуже часто вони побудовані як філософські твори.

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«Це лірико-філософська поезія, де є теза, антитеза, які між собою сперечаються, і це могла зробити лише людина високого освітнього рівня. Він знав французьку, польську, говорив казахською, навчив купу учнів в Казахстані, в тих казахських степах, скульптурі. Скульптор Кара-Мурза – його учень, поставив перший пам’ятник Шевченкові в 1881 році за гроші коменданта Ускова. Цей пам’ятник був зруйнований радянською владою в 1930-х роках. Тобто, Шевченко зробив неймовірне – навчив казахів, мусульман скульптурі. В ісламських культурах взагалі не мають права людей зображати, а він це зробив, і вони не сказали йому «ні», а навпаки – позували для нього, це феноменально», - розповів режисер.

Денисенко додав, що Тарас Григорович був членом Кирило-Методіївського братства і його масонський перстень зберігається в музеї Шевченка в заказниках. «Це було парамасонське об’єднання, і в контексті всіх тих подій, які тоді відбувалися в Європі, вони почали підтримувати й реалізовувати ідеї «весни народів», коли в кожній країні піднімалися революції за звільнення від феодалізму і національне звільнення. Приблизно те ж вони повинні були організувати й в Україні», - зазначив режисер.

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Як повідомляв Укрінформ, 24 вересня в український прокат вийшов фільм «Тарас. Повернення». Це - масштабна екранізація однойменного роману Олександра Денисенка про останні місяці заслання Тараса Шевченка в російській царській армії, що окупувала в середині ХІХ ст. казахські степи.

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