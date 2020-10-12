Режисер Денисенко назвав смішними заяви про «мужицького поета Шевченка»

Тарас Григорович Шевченко був дуже освіченою людиною, ніяким не рабом, тому неправильно називати його «мужицьким поетом».

Про це сценарист і режисер фільму «Тарас. Повернення» Олександр Денисенко сказав в інтерв’ю Укрінформу.

«Шевченко був зі шляхетного козацького роду, який у певний період потрапив під кріпосне право, запроваджене в Україні російською імператрицею Катериною ІІ. Але його діди й прадіди були вільними людьми, гайдамаками, писарями в запорозькому військові, знали купу мов. Тому це дуже смішно, коли говорять про Шевченка як про мужицького поета. Він зробив для України стільки, скільки не зробив жоден інший поет – він подарував нам мову, яка вільно виливається у його віршах, і якої ніде в інших поетів так стріти неможливо», - сказав Денисенко.

Він додав, що у своїх віршах Шевченко діалогізував сам із собою, дуже часто вони побудовані як філософські твори.

«Це лірико-філософська поезія, де є теза, антитеза, які між собою сперечаються, і це могла зробити лише людина високого освітнього рівня. Він знав французьку, польську, говорив казахською, навчив купу учнів в Казахстані, в тих казахських степах, скульптурі. Скульптор Кара-Мурза – його учень, поставив перший пам’ятник Шевченкові в 1881 році за гроші коменданта Ускова. Цей пам’ятник був зруйнований радянською владою в 1930-х роках. Тобто, Шевченко зробив неймовірне – навчив казахів, мусульман скульптурі. В ісламських культурах взагалі не мають права людей зображати, а він це зробив, і вони не сказали йому «ні», а навпаки – позували для нього, це феноменально», - розповів режисер.

Денисенко додав, що Тарас Григорович був членом Кирило-Методіївського братства і його масонський перстень зберігається в музеї Шевченка в заказниках. «Це було парамасонське об’єднання, і в контексті всіх тих подій, які тоді відбувалися в Європі, вони почали підтримувати й реалізовувати ідеї «весни народів», коли в кожній країні піднімалися революції за звільнення від феодалізму і національне звільнення. Приблизно те ж вони повинні були організувати й в Україні», - зазначив режисер.

Як повідомляв Укрінформ, 24 вересня в український прокат вийшов фільм «Тарас. Повернення». Це - масштабна екранізація однойменного роману Олександра Денисенка про останні місяці заслання Тараса Шевченка в російській царській армії, що окупувала в середині ХІХ ст. казахські степи.