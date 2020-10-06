В Україні продовжили прокат фільму «Тарас. Повернення»

Творці фільму «Тарас. Повернення» домовилися з кінотеатрами про продовження прокату, аби цей фільм переглянули якомога більше глядачів.

Про це на пресконференції в Укрінформі повідомив генеральний продюсер продюсерського центру «ІнсайтМедіа» Володимир Філіппов.

«Ми домовились з кінотеатрами залишити фільм у прокаті майже на місяць на умовах сеансів із замовлення. Це означає, якщо група формується з тих, хто хотів би побачити фільм, може замовити сеанс в ранкові або денні години, і мережі, і окремі кінотеатри даватимуть можливість дивитись цей фільм на великому екрані», - сказав Філіппов.

Він уточнив, що в умовах пандемії кінотеатри дозволяють перебування в залі групи глядачів не більше 10 осіб.

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Продюсер нагадав, що фільм «Тарас. Повернення» вийшов у прокат 24 вересня, за перший тиждень прокату відбувся 361 сеанс, відвідали 1558 глядачів, зібрано 136 602 грн, і з цими показниками фільм перебуває на 9-й сходинці ТОП-10 українського прокату.

Тим часом директор Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України Микола Жулинський високо оцінив художньо-мистецьку й історичну цінність фільму про українського генія Тараса Шевченка.

«Як правило, ми, українці, не вповні маємо уявлення, що таке феномен Тараса Шевченка. А це справді є феномен. І Олександр Денисенко взявся за відтворення дуже складного періоду долі Тараса Шевченка – це його солдатчина, заслання. Люди ніби знають, що Шевченко був на засланні 10 років, а як він там жив, що він пережив, і це справді було пекло для такої творчої й геніальної людини, як Тарас Шевченко», - сказав Жулинський.

За його словами, режисер опрацював гігантську кількість матеріалів і створив з художнього боку унікальний фільм з блискучою режисерською, операторською, акторською роботою й складом, відтворивши атмосферу, в якій жив Шевченко в солдатчині.

Творці фільму зазначають, що зйомки фільму відбувалися також у Казахстані, що надало йому справжнього колориту.

Як розповіла голова Громадської групи підтримки фільму «Тарас. Повернення» Олеся Кривопиша, фільм мав вийти на екрани ще 9 березня 2014 року, але за часів Януковича зняти фільм не дали. Зйомки відбулися лише в 2016-17 рр., і вперше фільм показали на приватних показах і малих екранах 9 березня 2019-го року. Вона вважає це найкращим фільмом, який було знято за часів Незалежності.

«Фільмів про Шевченка в нас не було понад 55 років. Останній фільм, який вийшов у кінотеатрах, був у 1964 році – це фільм батька Олександра – Володимира Денисенка «Сон», у якому головну роль зіграв Іван Миколайчук, а одну з ролей коханої жінки Тараса Шевченка зіграла дружина Володимира Денисенка – мама Олександра, актриса-красуня Наталя Наум», - нагадала Кривопиша.

Вона розповіла, що фільм показують в 145 кінотеатрах, у багатьох з яких навіть немає відповідної афіші, і люди на місцях вимагають вивісити цю афішу, а отже, «Шевченко й зараз збурює і змушує боротися за свої права».

Як повідомили організатори, у лютому 2020 року кінопрокатна компанія «SVOEkino» та кіновиробнича компанія «ІнсайтМедіа» оголосили про співпрацю та уклали довгострокову угоду про співпрацю. На першому етапі «SVOEkino» включили у свій пакет 5 фільмів, створених групою компаній «ІнсайтМедіа» для всеукраїнського прокату: «Тарас. Повернення» Олександра Денисенка, «Антон і червона химера» Зази Урушадзе, «Східняк» Андрія Іванюка, «Червоний. Без лінії фронту» та «Небо-парасолька» Зази Буадзе.

Сезон гучних українських прем'єр було відкрито комедійним роуд-муві «Східняк», що вийшов на широкі екрани 20 серпня та за касовими зборами увійшов до топ-5. Стрічка доступна для перегляду на сервісі SWEET.TV з 1 жовтня.