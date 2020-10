В Україні відбудеться другий вебінар від кіноекспертів з Голлівуду

Для українських продюсерів, режисерів та сценаристів, зацікавлених у створенні кіно з професійною американською кінокомпанією, пройде другий із серії вебінарів із впливовими кіноекспертами з Голлівуду.

Про це повідомляє пресслужба Держкіно, передає Укрінформ.

«Вебінар відбудеться в ZOOM 8 жовтня о 19:00. Він стане логічним продовженням першого – «Найкращі практики залучення іноземних продюсерів до кіновиробництва в Україні», – який відбувся 30 липня цього року», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, під час цієї онлайн-зустрічі основною темою стане питання трьох стовпів розширення кіновиробничих можливостей: Фінансові відшкодування / Податки та заохочення; Політична динаміка / Державна підтримка / Потенційні законодавчі вказівки / Легкість доступу / Довгострокова життєздатність проєкту; Фізичне виробництво / Інфраструктура / Здатність відповідати вимогам сценарію.

Дискусія буде сфокусована на тому, як ці поняття нерозривно переплітаються і доповнюють одне одного там, де перетин усіх трьох необхідний для «зеленого світла» від американських студій.

Спікерами заходу будуть співголова Міжнародного комітету Гільдії продюсерів Америки (International Committee for the Producers Guild of America), продюсер, співзасновник приватної мережі світових професіоналів у сфері розваг, фінансів та технологій The Power of Connectivity та засновник асоціації Producers Without Borders Кайван Машаєх; старший консультант з податків компанії NBC Universal Браян О’Лірі; віцепрезидент з виробництва та технологій компанії NBC Universal Джон Корсер та консультант, продюсер компанії NBC Universal, сфокусований на ініціативах глобальної політики, Джей Футлік.

Участь у вебінарі безкоштовна за умови попередньої реєстрації. Мова заходу – англійська, з синхронним перекладом українською.

Зареєструватися можна тут. Посилання на онлайн-зустріч надійде за день до її проведення і повторно, за годину до початку вебінару.

Організатори проєкту - компанія «Продакшен №1» та Міжнародна асоціація «Продюсери без кордонів», за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України». Інформаційні партнери заходу - Державне агентство України з питань кіно та Асоціація кіноіндустрії України.