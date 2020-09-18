Короткометражний фільм Solitude відібрали до конкурсу Raindance Film Festival

Короткометражний фільм Solitude відібрали до конкурсу Raindance Film Festival

Укрінформ
Короткометражний ігровий дебют режисерки Єлизавети Сміт Solitude відібрано до офіційної конкурсної програми Raindance Film Festival, який відбудеться офлайн з 28 жовтня до 7 листопада.

 Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Стрічка Solitude є однією з п’яти картин, відібраних з усіх короткометражних стрічок фестивалю до номінації Best Short of the Festival», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Raindance Film Festival є найбільшим незалежним кінофестивалем у Великій Британії та входить до 50-ти найкращих міжнародних кінофестивалів за версією журналу Variety. Додатковою перевагою участі у Raindance Film Festival є те, що відібрані на конкурс короткометражні фільми будуть кваліфіковані на престижні світові премії «Оскар» і BAFTA і також можуть отримати шанс поборотися за ці найпрестижніші нагороди.

«Ми з командою щасливі, що наш фільм бере участь в офіційній конкурсній програмі кінофестивалю Raindance. З великої кількості фільмів наш фільм разом із чотирма іншими висунули на номінацію Best Short. Це велика честь, і я вітаю команду фільму», - коментує Єлизавета Сміт.

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Фільм Solitude створений кінокомпанією TABOR Production за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Зйомки фільму відбувалися в Одесі 2017 року.

Це історія про те, як аномально великий шторм виносить на берег міста авіабомбу часів Другої світової війни. Міська влада вирішує евакуювати район, в якому це сталося. Христина, сорокарічна самотня жінка, слідує інструкціям рятувальників і прибуває в пункт збору людей — театр. Саме там вона зустрічає Іллю, монтувальника сцени, який відповідальний за розміщення людей. Та, напевно, ці двоє зустрілися не просто так.

Знімальна група: режисерка Єлизавета Сміт; оператор-постановник В’ячеслав Цвєтков; продюсери — Олександр Фоменко, Аліна Горлова, Олена Яковицька; асоціативні продюсери — Євген Рачковський, Олександра Костіна; художниця-постановниця — Марія Хом’якова.

У ролях: Олена Пономаренко, Василь Скакун, Анатолій Падука-Голот, Євген Баль.

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