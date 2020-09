Короткометражний фільм Solitude відібрали до конкурсу Raindance Film Festival

Короткометражний ігровий дебют режисерки Єлизавети Сміт Solitude відібрано до офіційної конкурсної програми Raindance Film Festival, який відбудеться офлайн з 28 жовтня до 7 листопада.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Стрічка Solitude є однією з п’яти картин, відібраних з усіх короткометражних стрічок фестивалю до номінації Best Short of the Festival», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, Raindance Film Festival є найбільшим незалежним кінофестивалем у Великій Британії та входить до 50-ти найкращих міжнародних кінофестивалів за версією журналу Variety. Додатковою перевагою участі у Raindance Film Festival є те, що відібрані на конкурс короткометражні фільми будуть кваліфіковані на престижні світові премії «Оскар» і BAFTA і також можуть отримати шанс поборотися за ці найпрестижніші нагороди.

«Ми з командою щасливі, що наш фільм бере участь в офіційній конкурсній програмі кінофестивалю Raindance. З великої кількості фільмів наш фільм разом із чотирма іншими висунули на номінацію Best Short. Це велика честь, і я вітаю команду фільму», - коментує Єлизавета Сміт.

Фільм Solitude створений кінокомпанією TABOR Production за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Зйомки фільму відбувалися в Одесі 2017 року.

Це історія про те, як аномально великий шторм виносить на берег міста авіабомбу часів Другої світової війни. Міська влада вирішує евакуювати район, в якому це сталося. Христина, сорокарічна самотня жінка, слідує інструкціям рятувальників і прибуває в пункт збору людей — театр. Саме там вона зустрічає Іллю, монтувальника сцени, який відповідальний за розміщення людей. Та, напевно, ці двоє зустрілися не просто так.

Знімальна група: режисерка Єлизавета Сміт; оператор-постановник В’ячеслав Цвєтков; продюсери — Олександр Фоменко, Аліна Горлова, Олена Яковицька; асоціативні продюсери — Євген Рачковський, Олександра Костіна; художниця-постановниця — Марія Хом’якова.

У ролях: Олена Пономаренко, Василь Скакун, Анатолій Падука-Голот, Євген Баль.