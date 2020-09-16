Вийшов трейлер драми "Атлантида" Васяновича

Державне агентство з питань кіно представило офіційний трейлер створеної за його підтримки драми Валентина Васяновича "Атлантида".

Як передає Укрінформ, трейлер можна переглянути на сайті агентства.

В Держкіно нагадали, що стрічка вийде у широкий кінотеатральний прокат 5 листопада 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, світова прем’єра "Атлантиди" відбулася на Венеційському кінофестивалі у секції "Горизонти", де фільм здобув історичну для України перемогу. Українська прем’єра стрічки відбудеться вже 26 вересня, в межах міжнародної конкурсної програми Одеського міжнародного кінофестивалю.

Події фільму розгортаються у 2025 році, після майбутньої перемоги України у війні з Росією. Окупований Донбас повернено до складу країни, але його території визнані непридатними для проживання. Проте на тлі спустошення народжується нове кохання.

Всі ролі у фільмі зіграли непрофесійні актори. Виконавці - колишній розвідник, волонтер благодійного фонду "Повернись живим" Андрій Римарук, парамедик Людмила Білека і доброволець Василь Антоняк. Зйомки фільму проходили у Маріуполі та Києві.

Продюсери фільму - Валентин Васянович, Ія Мислицька ("Плем’я", "Присмерк") та Володимир Яценко ("Додому", "Дике поле"). Міжнародною промоцією займається бельгійська компанія Best Friend Forever. Виробництво фільму здійснила "Студія Гармата фільм". Кінопроєкт став одним з переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно і отримав державну фінансову підтримку. Прокатник стрічки — кінокомпанія Arthouse Traffic.

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"Атлантида" вже має широкий міжнародний успіх — фільм показали на більш як 50 фестивалях, де окрім Венеційської перемоги він отримав ще чотири Гран-прі. Стрічку придбав HBO Eastern Europe та дистриб’ютори трьох європейських країн. Окрім того, "Атлантида" увійшла в довгий список Премії Європейської кіноакадемії та змагається за право представляти Україну на "Оскарі".