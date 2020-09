Українську програму на фестивалі андеграундного кіно в Сіднеї можна дивитися онлайн до 20 вересня

Українська програма 14-го щорічного фестивалю андеграундного кіно Sydney Underground Film Festival (SUFF) доступна онлайн до 20 вересня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці посольства України в Австралії в Фейсбуці.

«Українська програма Сіднейського андеграундного фестивалю доступна на онлайн-платформі Eventive до 20 вересня. Скористайтеся нагодою переглянути українські короткометражки», - заохотили в диппредставництві.

Як повідомляв Укрінформ, 10 українських коротктометражних фільмів представлені в рамках української програми «Pickles, Bombs & Borsch» на 14-му щорічному фестивалі андеграундного кіно Sydney Underground Film Festival, який стартував 10 вересня і цьогоріч проходить онлайн.

Цьогоріч зібрані «українські короткометражки, які неможливо пропустити, які охоплюють нову хвилю художнього вибуху, що відображає та активно переосмислює культуру».

Зокрема, глядадчі мають можливість переглянути стрічки «The coffin» Кадіма Тарасова, «Heartrbreaker» Олександра Бровченка, «Int. Kitchen. Night» Аркадія Непиталюка, «Once Upon A Time in Odessa» Владека Занковського, «Thank you!» Максима Люкова, «The Adult» Жанни Озірної, «Memento Mori. Next Level» Віктора Бутка, «The Secret, The Girl, The Boy» Оксани Казьміної, «Somewhere Nearby: the Story of One Break» (режисер Andriy Ames) та «War Mothers: Unbreakable» Стефана Бугріна.

SUFF - 2020 триватиме до 20 вересня.

Як зазначалося, партнерами «Pickles, Bombs & Borsch» виступили, зокрема, посольство України, Союз українських організацій Австралії (СУОА), Союз українок Австралії, Пласт і Спілка української молоді, в Австралії, Фундація українознавчих студій в Австралії, Knysh & Associates, багатоцільовий проєкт Watch Ukrainian тощо.

Детальнішу інформацію можна знайти на сайті фестивалю: suff.com.au.

Фото: Sydney Underground Film Festival, сторінка Ukrainian Women's Association Australia в Фейсбуці