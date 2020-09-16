Виставка в Торонто вшановує інтернованих під час Першої світової, в тому числі українців

Національна виставка-вшанування інтернованих «Перервана обіцянка» (Pause In Plight) триває в галереї KUMF Gallery Канадсько-української мистецької фундації (KUMF) в Торонто.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці галереї в Фейсбуці.

Відкриття виставки, яку презентує KUMF, відбулося 13 вересня. Вона представляє 17 експонатів, розміщених у п'яти розділах: військові плакати, світлова інсталяція, серія емоційних інтерпретацій, серія «Старі очі» та «У пекло з чужим ворогом».

Вступне слово виголосив історик, багаторічний дослідник теми операцій інтернування українців у Канаді під час Першої світової (1914-1920) професор Любомир Луцюк.

Реалізація проєкту стала можливою завдяки гранту Ради (Endowment Council) Канадського фонду визнання інтернованих під час Першої світової війни (Canadian First World War Internment Recognition Fund).

«Перервана обіцянка» відкрила осінній мистецький сезон в галереї KUMF.

Авторка експозиції художниця Керрі Парнел (Кerri Parnell) з Вінніпега не змогла бути присутньою на відкритті виставки через обмеження, пов'язані з пандемією COVID-19. На своїй сторінці в соцмережі Парнел зазначила, що рада працювати з дивовижними людьми і допомагати розкривати правду. «Чи знали ви, що в Канаді було 24 таборів для інтернованих під час Першої світової?», - зауважила мисткиня.

За її словами, «Перервана обіцянка» подорожуватиме Канадою у період 2020-2025 рр., аби привернути увагу до цього трагічного періоду в історії.

У Торонто виставка триватиме до 11 жовтня 2020 року.

Як зазначається, в KUMF дотримуються усіх рекомендацій щодо безпеки здоров’ю і соціального дистанціювання з огляду на COVID-19. В Канадсько-українській мистецькій фундації нагадують відвідувачам про необхідність вдягати захисні маски, дотримуватися дистанції близько двох метрів, бронювати завчасно візит до галереї по телефону 416-766-6802 або написавши на електронну пошту info@kumfgallery.com. Одночасно в приміщенні галереї можуть перебувати не більше 10 осіб.

Як повідомлялося, інтерновані українці Канади — одна з кількох етнічних груп інтернованих громадян-вихідців із країн-супротивників Канади в Першій світовій війні. Їх було обмежено в правах і свободах та затримано у 24-х трудових таборах Канади і таборах для інтернованих. В період Першої світової війни та ще протягом двох років по її закінченні (між 1914 і 1920 роками) в Канаді відповідно до Закону про воєнні заходи (War Measures Act) інтерновано приблизно 5 тис. українців - вихідців з Австро-Угорщини.

Фото: Mykola Swarnyk, Forum TV в Фейсбуці