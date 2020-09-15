Книга мемуарів українки з Нової Зеландії розповість про війну, Голодомор і поселення за океаном

Мемуари полтавки з Нової Зеландії Марії Креховець «Через вогонь над водою», які мають вийти друком українською мовою наприкінці листопада, розкажуть про життя початку ХХ століття в Україні, громадянську війну, Голодомор та поселення за тисячі кілометрів від Батьківщини.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці проєкту в Фейсбуці.

«Історія мемуарів Марії Креховець сягає багатьох десятиріч. Ще будучи молодою жінкою в таборі переміщених осіб (DP) біля міста Маґдебург в Німеччині, вона почала писати щоденники. І так рік за роком назбиралося 12 зошитів. В старшому віці Марія надрукувала мемуари на друкарській машинці. А вже після її смерті в Новій Зеландії, ці щоденники мені передав чоловік пані Марії Василь Креховець», - зазначила на сторінці проєкту віцепрезидентка Світового конгресу українців у регіоні Південної півкулі, голова відділу «Мальви» Союзу українок в Австралії Наталія Пошивайло-Таулер.

У період 2010-2013 рр. вона була головою Об'єднання українців в Новій Зеландії (Північні регіони) і з тих часів знайома з історіями емігрантів, колекціями книг з таборів переміщених осіб та іншими пам’ятними речами. Наразі Пошивайло-Таулер займається виданням книги «Через вогонь над водою».

«Моя місія - через унікальні мемуари полтавки пані Марії відкрити світу життя українки з початку ХХ століття на мальовничому полтавському хуторі через події громадянської війни, Голодомор, вивезення на роботи до Німеччини та поселення в Новій Зеландії», - зауважила Пошивайло-Таулер.

Вона, зокрема, розповіла, що велику частину мемуарів «Через вогонь над водою» присвячено семи рокам, які новостворене подружжя Креховців провело у таборах переміщених осіб (Ді-Пі) в Німеччині. «Вони очікували своєї долі на виїзд у країни постійного поселення, ростили сина Олега, працювали там, де могли знайти заробіток. У цей час у таборах розвивалося культурне та політичне життя, клуби, хори, друкарні, молодіжні організації», - зазначила Пошивайло-Таулер.

Наталія Пошивайло-Таулер У коментарі кореспонденту Укрінформу вона зазначила, що рукопис книги «Через вогонь над водою» отримала в 2008 році. «Сім’я авторки дала згоду на випуск, я співпрацюю з сином Олегом Креховцем, він надає фотографії з домашнього архіву», - розповіла вона.

За її словами, англійською книгу переклав і видав син Марії Креховець. «Але, на мою думку, ця історія буде цікава українцям. Унікальність є у часі запису, адже людина писала протягом життя, збережено автентику мови й актуальність моменту», - зауважила Пошивайло-Таулер.

Крім того, за її словами, в книзі дуже гармонійно описано дитинство на мальовничому хуторі на річці Ворсклі на Полтавщині, історія козаків в роду, що оселилися на цих землях, які працьовиті люди та достаток. А потім - прихід червоної влади, заганяння в колгоспи і протидія цьому, смерть дідуся від голоду, історія виживання. Розповідається про прихід німців у село, примусові роботи в Німеччині та життя дівчат-остарбайтерів, втеча і табори Ді-Пі, ставлення радянської влади до цих людей тощо.

«Книга видається власним коштом у видавництві «Коло», я вже маю замовлення по всьому світу», - повідомила Пошивайло-Таулер.

Більше інформації про книгу, щодо оформлення передзамовлення тощо можна знайти на сторінці проєкту в Фейсбуці.

Фото: сторінка Книга Мемуарів - Через Вогонь Над Водою в Фейсбуці