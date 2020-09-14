СКУ закликає Раду визнати депортованими українців, примусово виселених з території Польщі в 1944-51 рр.

Світовий конґрес українців (СКУ) закликав Верховну Раду підтримати законопроєкт №2038 щодо визнання депортованими громадян України, які були примусово переселені з території Польської Народної Республіки в 1944-1951 роках.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сайті СКУ з нагоди відзначення 13 вересня 76-ї річниці від початку депортації українців з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Західної Бойківщини у 1944 – 1951 рр.

«СКУ закликає Верховну Раду України підтримати законопроєкт №2038 щодо визнання депортованими громадян України, які у 1944-1951 роках були примусово переселені з території Польської Народної Республіки», - йдеться на сайті.

«Примусове виселення українців у 1944 – 1951 років – це та сторінка історії, про яку має знати світ і Україна. На всіх рівнях СКУ наголошує на важливості законопроєкту №2038. Належне визнання цих трагічних подій української історії - наш обов'язок перед теперішніми та майбутніми поколіннями», - заявив президент СКУ Павло Ґрод.

Як зауважується, світові українські громади в другу неділю вересня вшановують сумну дату – річницю від початку депортації українців з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Західної Бойківщини у 1944 – 1951 рр.

Зазначається, що в цей пам’ятний день Світовий конґрес українців (СКУ) разом зі Світовою федерацією українських лемківських об`єднань (СФУЛО) закликає українців в усьому світі вшанувати трагічну пам’ять, приєднавшися до літургій, покладання квітів д пам’ятників депортації, віртуальних круглих столів, конференцій, які проходитимуть в усьому світі.

Як повідомлялося, День пам’яті українців – жертв примусового виселення встановлено Постановою Верховної Ради від 8 листопада 2018 р., п. 2: «Установити в Україні День пам’яті українців - жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках, який відзначати щороку в другу неділю вересня».

Цьогоріч цей день відзначали 13 вересня, а вперше - у 2019 році.

У 1944–1946 роках понад 482 тисячі українців примусово позасудово переселили до УРСР. Це здійснили комуністичні режими СРСР і Польщі із застосуванням терору, репресій, конфіскації майна, обмеження політичних, соціальних, економічних і культурних прав людей. Виселяли українців у різні регіони УРСР – від Галичини до Причорномор’я, Слобожанщини та Донеччини.

У 1947 році тих українців, що відмовились виїжджати до СРСР, польська влада в ході Акції «Вісла» депортувала на північ і захід Польщі. Впродовж кількох місяців було депортовано майже 150 тисяч українців.

Ще кілька десятків тисяч українців були позбавлені батьківських домівок під час обмінів прикордонними ділянками між СРСР та Польщею у 1948, 1951 роках.