У СФУЛО закликали відзначити День пам’яті українців – жертв примусового виселення

Світова федерація українських лемківських обєднань (СФУЛО) закликає провести пам’ятні заходи з нагоди 76-х роковин початку депортації українців з Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Західної Бойківщини у 1944 – 1951 рр.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці голови СФУЛО Ярослави Галик в Фейсбуці.

«СФУЛО закликає провести меморіальні заходи до Дня пам’яті українців – жертв примусового виселення по всій Україні й у світі, зважаючи на обмежені можливості в умовах карантину: поминальні літургії, покладання квітів до пам’ятників депортації, круглі столи чи конференції (онлайн) та інші заходи пам’яті», - йдеться у дописі.

Галик нагадала, що пам’ять українців – жертв примусового виселення цьогоріч вшанують 13 вересня.

День пам’яті українців – жертв примусового виселення встановлено Постановою Верховної Ради від 8 листопада 2018 р., п. 2: «Установити в Україні День пам’яті українців - жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках, який відзначати щороку в другу неділю вересня».

Уперше цей день відзначався в 2019 році.

Як повідомлялося, в 1944–1946 роках понад 482 тисячі українців примусово позасудово переселили до УРСР. Це здійснили комуністичні режими СРСР і Польщі із застосуванням терору, репресій, конфіскації майна, обмеження політичних, соціальних, економічних і культурних прав людей. Виселяли українців у різні регіони УРСР – від Галичини до Причорномор’я, Слобожанщини та Донеччини.

У 1947 році тих українців, що відмовились виїжджати до СРСР, польська влада в ході Акції «Вісла» депортувала на північ і захід Польщі. Впродовж кількох місяців було депортовано майже 150 тисяч українців.

Ще кілька десятків тисяч українців були позбавлені батьківських домівок під час обмінів прикордонними ділянками між СРСР та Польщею у 1948, 1951 роках.

Фото: uinp.gov.ua