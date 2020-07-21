У Ждині відбулася 38-ма Лемківська Ватра

Щорічний етнографічний фестиваль «Лемківска Ватра» відбулася у польській Ждині у 38-й раз і вперше – онлайн.

Про це повідомила голова Світової федерації українських лемківських об’єднань (СФУЛО) Ярослава Галик у Facebook.

За словами Ярослави Галик, організаторам все вдалося дуже добре. Хоча цього разу на зустрічі, що відбулася 17-19 липня, не було традиційних тисяч учасників Ватри через коронавірусні обмеження, але вони віртуально створили для усіх прекрасні картини рідної Лемківщини, передали емоції та лемківський дух і показали, наскільки важлива і дорога Ватра.

Голова СФУЛО запросила усіх до участі в 39-й «Лемківській Ватрі у Ждині». «Лемківська Ватра в Ждині то є символ єднання лемків, то є місце зустрічі і спомину, знак нашої любові до рідного краю і лемківської сили», - зазначила у своєму відеозверненні Ярослава Галик.

Один з учасників фестивалю Володимир Павук розповів у соцмережі, чому вважає важливим для лемків та їхніх нащадків збиратися на Ватру. «В ці дні ті, хто дожив до того часу, а в більшості їх діти та онуки, щорічно звідусіль збирались на священну для кожного лемка лемківську Ватру - це фестивальне дійство, направлене на те, щоб в черговий раз висловити скорботу по тих трагічних для народу подіях, щоб поклонитись Рідній Землі, щоб передати молодому поколінню історію своїх предків, щоб продемонструвати красоту української лемківської культури».

За словами Павука, найбільшими фестивальними площадками для лемківських зібрань є Ждиня в Польщі, саме на лемківських землях, та Монастириськ в Тернопільській області, куди найбільше було виселено лемків.

«На Ватру приїжджають потомки лемків зі всього світу: з Європи, США, Канади, Аргентини, Австралії, Нової Зеландії… І я, з Сибіру, неодноразово. Важко передати словами ті почуття, коли ти там знаходишся… Одночасна скорбота за минуле і радість, що проходять десятиліття, а люди знову і знову збираються на рідних землях і приносять сюди спогади, єднаються», - зазначив Павук.

У рамках зустрічі відбулося розпалення ритуальної ватри, пройшли виступи лемківських фольклорних колективів зі США, Польщі, України, Сербії, Словаччини тощо, онлайн-презентація збірки репортажів, віртуальна дискусія, перегляд фільмів тощо.

Як зазначалося, З огляду на пандемію коронавірусу і пов’язани з цим обмеження, в період Ватри на території фестивалю була дозволена особиста присутність лише артистів, спеціалистів з відео-та фотозйомки і обслуговуючого персоналу.

Як відомо, «Лемківська Ватра» — найбільший щорічний міжнародний лемківський етнографічний фестиваль. Проводиться в Бескидах, у селі Ждиня, протягом трьох днів на 3-му або 4-му тижні липня. Перша Ватра відбулася 25 липня 1982. Метою фестивалю є культивування традицій і збереження рідної культури співом, танцем і словом. Фото: Ярослава Галик, Łemkowska Watra w Zdyni Лемківска Ватра в Ждині‎, Владимир Павук, Ivan Čižmar

Відео: Ярослава Галик