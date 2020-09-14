Діаспора закликає Зеленського встановити за кордоном пам’ятники видатному фізику Пулюю

Діаспора закликає Зеленського встановити за кордоном пам’ятники видатному фізику Пулюю

Укрінформ
Українці діаспори збирають підписи під петицією із закликом увічнити пам'ять видатного українського фізика й електротехніка світового рівня Івана Пулюя за кордоном, зокрема, на території Австрії, Франції, Чехії та Хорватії.

Як передає Укрінформ, відповідна петиція, зареєстрована сайті Президента України 25 серпня, наразі набрала 351 голос з 25 000 необхідних.

Авторкою петиції виступила докторка філософських наук Віденського університету, письменниця та перекладачка Леся Івасюк.

Вона зауважила, що основоположник фізики катодних променів і фізики X-променів українець – «феноменальна особистість зламу сторіч». Визнаний в усьому світі як автор фундаментальних досліджень і плідний винахідник, Іван Пулюй, втім, не був вшанований належним чином ані за життя, ані після смерті.

Як зазначила Івасюк, якщо в колективній пам’яті України ім’я Івана Пулюя поступово відновлюється завдяки зусиллям небайдужих, то в публічному просторі Заходу, зокрема і в Австрії, його, де-факто, не існує. «Австрія забула особистість, якій людство завдячує цілою низкою відкриттів світового масштабу. Саме у Віденському університеті у 1880‒1882 рр. Іван Пулюй проводив фундаментальні дослідження катодних променів, за які його визнав увесь світ», - нагадала авторка петиції. Вона додала, що свого часу влада Австро-Угорщини пропонувала Пулюю посаду міністра освіти.

На переконання Івасюк, замовчування значущости Івана Пулюя, зокрема в Австрії, є невиправданим, але «якщо українська сторона не виявить ініціативу, то австрійська сама не порушить цього питання».

З огляду на це, у петиції міститься заклик до Президента України «налагодити за допомогою дипломатичних представництв України постійну політику донесення до міжнародної громадськості – насамперед через центральні ЗМІ країн світу – інформації про видатних українців минулого, з урахуванням етнічного, історичного, мовного, освітнього, наукового, культурного, військового та дипломатичного аспектів історії України».

Також пропонується розпочати переговори з владою Австрії, а також Франції, Чехії та Хорватії, які теж тісно пов’язані із життям і діяльністю ученого, щодо спорудження Пулюю пам’ятника на територіях цих країн у містах Відень, Прага, Страсбург та Рієка.

Як повідомляв Укрінформ, 2 лютого 2020 року виповнилося 175 років з дня народження Івана Пулюя (1845-1918 рр.), українського фізика та електротехніка, громадського діяча, одного з перекладачів Біблії українською мовою. Саме він винайшов Х-промені, відомі більше як рентгенівські, хоча німецький вчений Вільгельм Рентген відкрив їх пізніше.

Читайте також: Діаспора закликає Канаду виступити проти «Північного потоку - 2»

Пулюй народився в містечку Гримайлів (нині селище міського типу в Гусятинському районі Тернопільської області, а тоді Королівство Галичини та Володимирії, Австрійська імперія). Успішно працював у нових і актуальних на той час напрямках фізики: дослідна перевірка передбачень молекулярно-кінетичної теорії Максвелла, дослідження природи і властивостей катодних та Х-променів. Він став відомим як віртуозний експериментатор та проникливий теоретик.

Помер у Празі, де й похований на Мальвазінках.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-