Діаспора закликає Зеленського встановити за кордоном пам’ятники видатному фізику Пулюю

Українці діаспори збирають підписи під петицією із закликом увічнити пам'ять видатного українського фізика й електротехніка світового рівня Івана Пулюя за кордоном, зокрема, на території Австрії, Франції, Чехії та Хорватії.

Як передає Укрінформ, відповідна петиція, зареєстрована сайті Президента України 25 серпня, наразі набрала 351 голос з 25 000 необхідних.

Авторкою петиції виступила докторка філософських наук Віденського університету, письменниця та перекладачка Леся Івасюк.

Вона зауважила, що основоположник фізики катодних променів і фізики X-променів українець – «феноменальна особистість зламу сторіч». Визнаний в усьому світі як автор фундаментальних досліджень і плідний винахідник, Іван Пулюй, втім, не був вшанований належним чином ані за життя, ані після смерті.

Як зазначила Івасюк, якщо в колективній пам’яті України ім’я Івана Пулюя поступово відновлюється завдяки зусиллям небайдужих, то в публічному просторі Заходу, зокрема і в Австрії, його, де-факто, не існує. «Австрія забула особистість, якій людство завдячує цілою низкою відкриттів світового масштабу. Саме у Віденському університеті у 1880‒1882 рр. Іван Пулюй проводив фундаментальні дослідження катодних променів, за які його визнав увесь світ», - нагадала авторка петиції. Вона додала, що свого часу влада Австро-Угорщини пропонувала Пулюю посаду міністра освіти.

На переконання Івасюк, замовчування значущости Івана Пулюя, зокрема в Австрії, є невиправданим, але «якщо українська сторона не виявить ініціативу, то австрійська сама не порушить цього питання».

З огляду на це, у петиції міститься заклик до Президента України «налагодити за допомогою дипломатичних представництв України постійну політику донесення до міжнародної громадськості – насамперед через центральні ЗМІ країн світу – інформації про видатних українців минулого, з урахуванням етнічного, історичного, мовного, освітнього, наукового, культурного, військового та дипломатичного аспектів історії України».

Також пропонується розпочати переговори з владою Австрії, а також Франції, Чехії та Хорватії, які теж тісно пов’язані із життям і діяльністю ученого, щодо спорудження Пулюю пам’ятника на територіях цих країн у містах Відень, Прага, Страсбург та Рієка.

Як повідомляв Укрінформ, 2 лютого 2020 року виповнилося 175 років з дня народження Івана Пулюя (1845-1918 рр.), українського фізика та електротехніка, громадського діяча, одного з перекладачів Біблії українською мовою. Саме він винайшов Х-промені, відомі більше як рентгенівські, хоча німецький вчений Вільгельм Рентген відкрив їх пізніше.

Пулюй народився в містечку Гримайлів (нині селище міського типу в Гусятинському районі Тернопільської області, а тоді Королівство Галичини та Володимирії, Австрійська імперія). Успішно працював у нових і актуальних на той час напрямках фізики: дослідна перевірка передбачень молекулярно-кінетичної теорії Максвелла, дослідження природи і властивостей катодних та Х-променів. Він став відомим як віртуозний експериментатор та проникливий теоретик.

Помер у Празі, де й похований на Мальвазінках.