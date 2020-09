Українські стрічки покажуть на фестивалі андеграундного кіно в Сіднеї

Українські короткометражні фільми демонструватимуться в Сіднеї на 14-му щорічному фестивалі андеграундного кіно Sydney Underground Film Festival, який стартував 10 вересня і цьогоріч проходить онлайн.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на сторінці події в Фейсбуці.

«Показ в рамках онлайн-випуску Sydney Underground Film Festival 2020! Еклектичний жанровий вибух короткометражних фільмів: «Pickles, Bombs & Borsch» представляє добірку фільмів, що зображують повсякденне життя сучасної України - країни, що намагається впоратися із політичними потрясіннями та втратами внаслідок забутої Європою війни», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, торік показ українських фільмів у рамках заходу «Independence, Rockets & Borsch» зібрав повний зал. Він був присвячений родинам і друзям жертв збитого рейсу МН17, а також режисеру Олегу Сенцову, який провів останні п’ять років у російській в’язниці за фальшивими звинуваченнями і 7 вересня 2019 року повернувся в Україну.

Цьогоріч представлені «українські короткометражки, які неможливо пропустити, які охоплюють нову хвилю художнього вибуху, що відображає та активно переосмислює культуру».

Зокрема, глядадчі мають можливість переглянути стрічки «The coffin» Кадіма Тарасова, «Heartrbreaker» Олександра Бровченка, «Int. Kitchen. Night» Аркадія Непиталюка, «Once Upon A Time in Odessa» Владека Занковського, «Thank you!» Максима Люкова, «The Adult» Жанни Озірної, «Memento Mori. Next Level» Віктора Бутка, «The Secret, The Girl, The Boy» Оксани Казьміної, «Somewhere Nearby: the Story of One Break» (режисер Andriy Ames) та «War Mothers: Unbreakable» Стефана Бугріна.

Квитки на перегляд коштують 10 доларів.

Переглянути українську програму фестивалю заохотило раніше посольство України в Австралії. «Українські стрічки знову на Sydney Underground film festival! І хоча цьогоріч фестиваль пройде у віртуальному форматі (без традиційного українського вечора) - це унікальна можливість познайомитися з роботами молодих українських режисерів», - повідомлялося в дописі диппредставництва в Фейсбуці.

Sydney Underground Film Festival 2020 проходить з 10 по 20 вересня. В рамках заходу також відбудеться конференція Inhuman Screens Film Conference.

Детальнішу інформацію можна знайти на сайті фестивалю: suff.com.au.

Як зазначається в одному з постерів, партнерами «Pickles, Bombs & Borsch» виступили, зокрема, посольство України, Союз українських організацій Австралії (СУОА), Союз українок Австралії, Пласт і Спілка української молоді, в Австралії, Фундація українознавчих студій в Австралії, Knysh & Associates, багатоцільовий проєкт Watch Ukrainian тощо.

Фото: Sydney Underground Film Festival в Фейсбуці, suff.com.au