Екстрений виклик: українські режисери щодо нових вимог для номінації на "Оскар"

Українські режисери Мирослав Слабошпицький, Володимир Тихий та Артемій Кірсанов поділилися своїми думками щодо нових стандартів для номінації на "Оскар".

Американська кіноакадемія представила нові стандарти, яким повинні відповідати картини для номінації в категорії «Кращий фільм». Всього представлено 4 стандарти, в кожному з яких є кілька пунктів, пов’язаних з етнічними, расовими, гендерними або інклюзивними ознаками. Серед них:

- один з головних героїв або героїв другого плану повинен бути темношкірим, азіатом, латиноамериканцем, жителем Близького Сходу або представником іншої етнічної групи;

- не менш 30% акторського складу фільму повинні бути представлені жінками, етнічними представниками, членами ЛГБТ-спільноти або людьми з обмеженими можливостями;

- основна тема картини повинна стосуватися расових, гендерних проблем або проблем людей з обмеженими можливостями;

- в якості стажистів, дистриб’юторів, керівників рекламної кампанії повинні бути кілька представників інших етнічних груп, жінок, членів ЛГБТ-спільноти.

Починаючи з 96-ї церемонії у 2024 році, для отримання номінації на головну статуетку кінокартина повинна буде відповідати щонайменше двом з чотирьох представлених стандартів.

Ми розпитали українських режисерів та сценаристів Мирослава Слабошпицького, Володимира Тихого та Артемія Кірсанова щодо їхнього сприйняття таких нововведень. Слухаємо!

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