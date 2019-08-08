На кінофестивалі у Сеулі покажуть українську стрічку “Сторонній”

На міжнародному кінофестивалі у Сеулі (Південна Корея) відбудеться прем’єра українського фільму “Сторонній” режисера Дмитра Томашпольського.

Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно на сторінці у Facebook.

“Створений за підтримки Держкіно фільм “Сторонній" (Stranger) режисера Дмитра Томашпольського увійшов до основної конкурсної програми Міжнародного кінофестивалю в Сеулі (Південна Корея). Фестиваль пройде з 20 по 26 вересня. Тут і відбудеться міжнародна прем’єра «Стороннього»”, - йдеться у дописі.

Автором сценарію та режисером фільму є Дмитро Томашковський, продюсеркою – Олена Дем’яненко.

Головні ролі виконали Анастасія Євтушенко і Даша Трегубова.

Згідно синопсису, команда з синхронного плавання зникла під водою в басейні під час виступу, а пацієнтка водолікарні пропала під час прийому ванни. Яким чином ці справи пов'язані і яке відношення до них має лялька з живим волоссям? Це доведеться розслідувати інспектору Глуховській, в кар'єрі якої немає жоодної не розкритої справи. А ще їй належить з'ясувати, хто вона насправді.

Як повідомлялося раніше, 6 жовтня Державне агентство України з питань кіно уклало з «Кінокомпанією Гагарін Медіа» контракт про надання проекту «Сторонній» державної фінансової підтримки розміром 10 млн грн. Загальна вартість виробництва фільму становить 20 млн грн.